La canción sobre la respuesta de Aznar a Abascal: "A mí nadie me aguanta la mirada"

Durante las últimas semanas, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha descrito tanto a Pablo Casado como al Partido Popular como "la derechita cobarde". Todo ello con el objetivo de descalificar a sus rivales y ganar votos de cara a las elecciones generales, que se celebrarán el próximo 28 de abril. En sus últimas apariciones públicas, Abascal ha subrayado que "los valientes" votarán a su partido, mientras que la "derechita cobarde" optará por el Partido Popular.

Una descalificación también dirigida a José María Aznar, quien llamó a no dividir el voto del centro-derecha. Tras estas declaraciones, Abascal acusó al que fuera presidente del gobierno de compartir la identidad del que fuera su partido. Apenas unas horas más tarde, Aznar contraatacaba asegurando que a él nadie le habla de una "derechita cobarde" mirándole a la cara: "A mí, mirándome a la cara, nadie me habla de una derechita cobarde porque a mí no me aguantan la mirada".

La respuesta viral se convierte en canción



Tras este cruce de acusaciones, y después de que Abascal volviera a responder a Aznar asegurando no tener ningún problema en mirarle a los ojos a la hora de hablar sobre la derechita cobarde, El Intermedio ha decidido crear una canción sobre la polémica. En concreto, sobre la respuesta viral de José María Aznar y Santiago Abascal.

Para ello han vuelto a recurrir, una vez más, a Iván Lagarto. Después de la bachata de Esperanza Aguirre, la canción sobre el máster de Cristina Cifuentes o el tema de Cristóbal Montoro para defender su amnistía fiscal, el colaborador del programa ha vuelto a recurrir a su tan característico autotune para hacer una canción sobre las declaraciones de Aznar.



"A mí nadie me aguanta la mirada"

En esta ocasión, Lagarto presenta "A mí nadie me aguanta la mirada". Una canción, que destaca por su base roquera, en la que José María Aznar repite una y otra vez que a él nadie le aguanta la mirada: "A mí no me aguantan la mirada. Cara a Cara". Todo ello mientras unas llamaradas de fuego acompañan al que fuera presidente del Gobierno entre 1996 y 2004.

Pero no solo eso. A lo largo de este vídeo, el que fuera líder de los populares no deja de expulsar fuego y fulminar con su mirada de ojos rojos a todo el mundo. Todo ello mientras suenan guitarras eléctricas de fondo. En definitiva, una nueva canción que se aprovecha de la respuesta viral de José María Aznar para explicar la polémica entr el que fuera líder del PP y Santiago Abascal.