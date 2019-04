Los destinos favoritos de los españoles de cara a Semana Santa, según Google

¿A dónde te vas a ir en las vacaciones de Semana Santa? Mientras que algunas familias se quedarán en casa, otras tendrán que ir trabajar. Por otro lado, millones de personas de distintos rincones del país aprovecharán este parón para viajar tanto por España como por el resto del mundo. ¿Cuáles son los destinos favoritos de los españoles?

Con el objetivo de sacarnos de dudas, el buscador Google ha presentado una infografía con los principales resultados de búsqueda de los españoles respecto a las vacaciones de Semana Santa. Una infografía que revela que hasta el 30% de los españoles espera hasta el último momento para planificar sus vacaciones, razón por la que resultados como ideas de última hora, viajes cortos y escapadas son algunos de los más populares. Estos son los destinos favoritos.

Las ciudades españolas favoritas

Teniendo en cuenta que la mayoría de usuarios busca escapadas y viajes cortos, los destinos españoles se imponen a los internacionales, tal y como ha dado a conocer la compañía. Principalmente ciudades como Madrid, Sevilla, Granada y Barcelona, algunas de las más populares según los resultados de búsqueda extraídos por la compañía estadounidense.

Unas vacaciones cortas en las que priman factores como el precio, las ofertas, el tiempo y el descuento. En lo que respecta a la compañía, los españoles suelen viajar en familia (28%), principalmente en avión, tren y coche. No obstante, también son muchas las personas que deciden viajar en pareja (27%). En definitiva, los españoles apuestan por viajes nacionales baratos, en familia y principalmente en avión, tren o coche.

Los destinos internacionales más populares

En lo que a destinos internacionales se refiere, el informe de Google explica que los españoles tienden a buscar viajes a Roma, Londres, París y Lisboa. De la misma manera, Reino Unido, Portugal, Francia e Italia son los países favoritos de los españoles. En definitiva, los españoles que viajan al extranjero no suelen marcharse muy lejos a la hora de disfrutar de las vacaciones de Semana Santa.

Por lo tanto, si todavía no has preparado tus vacaciones de Semana Santa, tal vez sea un buen momento para hacerlo. Gracias a esta infografía podrás descubrir las tendencias de los españoles y actuar en consecuencia. No esperes hasta el último momento, prepara las maletas y disfruta de estos días de descanso.