A vueltas con la eutanasia en el PP: del silencio de Casado al "respeto por el que sufre" de Suárez Illana

La Policía detuvo este jueves a un hombre por ayudar a morir a su mujer, que llevaba 30 años padeciendo los estragos de la esclerosis múltiple. Horas después fue puesto en libertad sin medidas cautelares. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado a entender que indultará al marido de la fallecida y ha aprovechado para recordar que él llevó al Congreso una iniciativa para que se pudiera tramitar y votar el derecho a la muerte digna pero que tanto PP como Ciudadanos se opusieron hasta en 19 ocasiones.

Este viernes, el líder del PP, Pablo Casado, ha comparecido ante la prensa pero, sorprendentemente, ha obviado este asunto, sobre el que fue muy claro años atrás: cuando estaba enfrentado en primarias con Sáenz de Santamaría para liderar su partido, llegó a parar la campaña para votar en el Congreso en contra de la iniciativa del PSOE y hacía bandera de su rechazo a la eutanasia y "a favor de la vida".

Pablo Casado "He interrumpido mi campaña para votar contra la eutanasia". pic.twitter.com/0JBVqpD1l3 — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 4 de abril de 2019

Este viernes, en cambio, Casado no ha dicho ni una palabra y ha sido su vicesecretaria de comunicación, Marta González, la encargada de acusar al presidente del Gobierno de falta de rigor: "Antes de tomar una decisión y de lanzar mensajes precipitados y electoralistas como el que mandó ayer Pedro Sánchez, utilizando de manera inaudita este hecho para lanzar un mensaje contra el PP y Ciudadanos, olvidando incluso el dolor de las personas implicadas, está la opinión del sector médico", ha señalado, ya que considera que "no es el momento" de que se plantee el indulto del hombre que ayudó a morir a su mujer.

Mientras Pablo Casado calla y Marta González manda un mensaje templado, Adolfo Súarez Illana se mostraba más contundente al decir que "el verdadero progreso está siempre en ayudar al que sufre y en respetar siempre su voluntad y eso no tiene nada que ver con alagar artificialmente la vida. Lo razonable son los cuidados paliativos". El cabeza de lista del PP en Madrid, pide un "debate sosegado" sobre el tema: "Lo que me da cierto pudor, lo que me preocupa y diría que no me parece razonable es abrir un debate en plena campaña electoral sobre un tema concreto y a raíz de un tema concreto que por supuesto no me atrevo a juzgar, ni mucho menos sobre un asunto tan importante como es la eutanasia", ha recalcado. La eutanasia ha entrado en campaña y el PP tendrá que aclarar su mensaje ya que, ahora mismo, parece que no existe una doctrina compartida por todos.