PP y Ciudadanos recurrirán la ley vasca de Abusos Policiales

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este viernes que su partido va a presentar sendos recursos de inconstitucionalidad frente a las leyes de Abusos Policiales aprobadas tanto por el Parlamento Vasco, este jueves, como por el de Navarra hace unos días. Una iniciativa similar a la anunciada por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien también va a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca, pero ante el Defensor del Pueblo.

Los anuncios de Casado y Rivera llegan horas después de que, durante el debate de la reforma de la denominada ley de abusos policiales en el Parlamento vasco, el diputado de EH Bildu Julen Arzuaga comparase a las "organizaciones corporativas de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado" con los "nazis que protestan porque hubo un juicio en Núremberg" y con "los franquistas que luchan para que no haya un reconocimiento de sus vulneraciones de derechos humanos".

Pablo Casado ha explicado, en un acto en Huelva, que su objetivo es "intentar resarcir una sesión parlamentaria ignominios" y también "tratar de paliar una humillación que no merecía España y que tampoco merecían nuestros agentes".

El líder del PP ha denunciado que los policías "fueron insultados de forma indigna" por parte del Bildu. "La Guardia Civil y la Policía Nacional, que cuentan por centenares sus agentes asesinados por ETA, han tenido que escuchar ayer de sus matarifes, de los herederos de ETA que son unos genocidas y unos nazis, y el PSOE no sólo no se levantó del pleno como hicimos nosotros, sino que van y votan la ley; no entiendo a qué grado de indignidad ha llegado este Gobierno", ha dicho.

Mismo fin, distintas vías

Por su parte, Albert Rivera Rivera ha señalado que en democracia son los jueces quienes deben determinar qué es abuso policial, "y no una mayoría política de PNV y Bildu", pero ha detallado que su formación se dirigirá al Defensor del Pueblo porque para presentar un recurso ante el Constitucional se requieren 50 diputados, mientras que Ciudadanos solo cuenta con 32.

En un acto informativo organizado por ABC-Deloitte, el líder del partido naranja se ha referido a la "mal llamada" ley de abusos policiales que los socialistas le han "regalado" al PNV y Bildu, y se ha preguntado si acaso estos son sus socios para la investidura: "¿Estos son los hombres de paz?".

Rivera también ha considerado que el posicionamiento de los socialistas con el PNV hace pensar que Sánchez "está perpetrando un pacto con los nacionalistas", dando el aval a una ley que "mancha y denigra la imagen de la Guardia Civil y la Policía".