Las 4 veces que Imanol Arias ha querido dejar 'Cuéntame'

Pocos actores han tenido la suerte o la desgracia de permanecer casi 20 años trabajando en el mismo proyecto de ficción. De hecho, los protagonistas de 'Cuéntame', la serie de prime time más longeva, son los únicos que pueden fardar de ello en España, aunque no es tan sencillo como parece. Y es que 'Cuéntame' depende del compromiso de los miembros de su reparto, a quienes no les ha quedado más remedio que rechazar durante años otros trabajos para cumplir con sus obligaciones en su serie de cabecera.

Hasta su decimonovena temporada, 'Cuéntame' había conseguido mantener al grueso de su elenco, siempre con idas y venidas de algunos de sus protagonistas. Sin embargo, Ricardo Gómez decidió dejar la serie el año pasado para buscar nuevas aventuras profesionales.

Otros actores también se lo han planteado, pero después no se han atrevido a dar el paso. Imanol Arias, por ejemplo, ha confesado en el último número de ICON que ha estado a punto de dejar 'Cuéntame' en al menos cuatro ocasiones. "Me lo he planteado por diferentes motivos", afirma el intérprete leonés. "Siempre con la sensación de que cuando me lo planteaba rompía un compromiso".

La primera vez que Imanol tuvo la intención de dejar 'Cuéntame' fue en 2010, año en el que TVE abandonó la publicidad. "Pensé que eso iba a afectarnos", reconoce.

"Y otras veces me he preguntado si hacía falta tener un trabajo continuado durante tanto tiempo. Después de 17 años de éxito me pregunto dónde está el siguiente escalón del fracaso para un fracasador como yo", concluye.

Lo cierto es que Imanol Arias ha conseguido un equilibrio profesional estos últimos años. Además de participar en varias películas, el actor ha protagonizado recientemente 'Velvet Colección', la serie de Movistar Plus que ha estado compaginando con 'Cuéntame' durante las dos últimas temporadas.