El negociador jefe de la UE condiciona la prórroga del 'brexit' a que facilite el acuerdo entre May y los laboristas

El negociador jefe de la Unión Europea (UE) para el brexit, Michel Barnier, ha dicho este martes que si la UE concede a Londres la prórroga que ha pedido para retrasar el brexit debe ser con la condición de que este aplazamiento sea "útil" para favorecer un pacto entre conservadores y laboristas británicos que salve el acuerdo de retirada para un divorcio ordenado.

"Una extensión debe ser útil para dar más tiempo, si es necesario para lograr el proceso político, construir esa mayoría", ha dicho Barnier en una rueda de prensa en Luxemburgo, tras reunirse con los ministros responsables de Asuntos Europeos de los Veintisiete para preparar la cumbre extraordinaria del miércoles.

Barnier se ha referido así a los contactos entre la primera ministra británica, Theresa May, y el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, que tratan de desbloquear la situación en la Cámara de los Comunes, que ha rechazado ya hasta en tres ocasiones el Tratado de Retirada que fija las reglas de la separación.

Ese diálogo abierto entre partidos es el "elemento nuevo" que puede ayudar a un nuevo proceso que cimente una mayoría en el Parlamento británico en torno al acuerdo de separación y a la declaración política. "Esto es lo que dará sentido a la petición de una extensión presentada por la primera ministra", ha advertido Barnier.

Lo que sí se puede negociar

La Unión Europea ha dejado claro que no piensa reabrir el acuerdo de salida, aunque sí está abierta a revisar la declaración política sobre el marco de la relación futura si Reino Unido quiere dotarla de una mayor ambición.

"Aclaro sobre esa ambición en la relación futura, por ejemplo para añadir al acuerdo de libre comercio una verdadera Unión Aduanera, que estamos preparados para hacerlo en unos días, en unas horas", ha dicho Barnier, sobre la idea de una unión aduanera planteada por los laboristas.

Los líderes de la Unión a 27 estudiarán mañana la petición de May de aplazar el brexit hasta el 30 de junio, si bien sobre la mesa estará también la propuesta del presidente del Consejo, Donald Tusk, de establecer una prórroga "flexible" de hasta doce meses, que podría desactivarse antes si Reino Unido estuviera preparado para ello.

No se pronuncia sobre el plazo de prórroga



Barnier no ha querido tomar partido sobre cuál cree que sería el plazo más adecuado, pero sí ha subrayado que, en cualquier caso, de acordarse una prórroga deberá ser "útil" para evitar un divorcio caótico y su duración "proporcional al objetivo" que persiga.

Así, el negociador aludía a las condiciones del bloque para contemplar una nueva prórroga que se sume a la que ya concedieron los líderes en su última cumbre y que retrasó la fecha del Brexit del 29 de marzo al 12 de abril.

Los Veintisiete quieren hacer todo lo posible para evitar un Brexit sin acuerdo, pero tienen dudas de que retrasar la ruptura a largo plazo sea la solución porque supone alargar la incertidumbre y porque mantendría a Reino Unido en la mesa de toma de decisiones de la UE como Estado miembro, a pesar de estar en el proceso de ser un país tercero con agenda e intereses propios.

"Una salida sin acuerdo nunca será la decisión de la Unión Europea (...) es y seguirá siendo la responsabilidad única de Reino Unido", ha zanjado Barnier, sobre los distintos escenarios sobre la mesa.

Por eso, Barnier ha apuntado también que, sean cuáles sean los detalles de lo que May planteará el miércoles a sus aún socios europeos, la solicitud deberá "respetar los principios" de la Unión Europea, "respetar lo que somos y lo que seguiremos siendo". En este sentido, el político francés ha enumerado "la integridad del mercado interior, la autonomía de las decisiones de los veintisiete y la indivisibilidad de las cuatro libertades".

"No estamos dispuestos a debilitar o comprometer los cimientos de la Unión Europea que se apoya en ese mercado interior, que es el ecosistema que protege empresas y consumidores", ha concluido.

Diferentes visiones

En su encuentro con los Veintisiete, Barnier ha escuchado de los ministros la necesidad de contar con garantías claras del papel que Reino Unido jugará en la Unión Europea cuando esté ya de salida y de su compromiso de cumplir con la "cooperación leal" que se le exige a los Estados miembros.

"Se plantea la pregunta de cuál es el papel que Reino Unido quiere jugar durante ese periodo en las instituciones de la Unión Europea y también la de la fecha del 30 de junio, cuál sería el futuro de esos eurodiputados que surgieran de las elecciones en Reino Unido pero no tomarían posesión de su escaño", ha resumido la secretaria de Estado para la UE francesa, Amélie de Montchalin, antes de la reunión con Barnier.

De Montchalin, además, ha avisado de que los líderes esperan de May que el miércoles les presente un plan creíble, porque el aplazamiento que reclama para evitar una salida inmediata y caótica "no está dada, ni es automática".

De hecho, no hay una voluntad "ilimitada" entre los Veintisiete de estar discutiendo constantemente sobre posibles nuevas prórrogas, por eso la UE no aceptará otro aplazamiento que no pase por cambios claros y "sustanciales" del lado británico, ha dicho el secretario de Estado para la UE alemán, Micahel Roth.

"Hasta ahora nada ha cambiado. Claro que estamos considerando también una extensión mayor (que la que pide Londres hasta el 30 de junio), pero debe estar sujeta a condiciones muy estrictas", ha recalcado el político alemán, que ha puesto el ejemplo de la celebración de las elecciones europeas de mayo en Reino Unido.

En juego, la confianza para el futuro

El ministro irlandés de Exteriores, Simon Coveney, ha dicho que la UE quiere mostrar cierta "generosidad" a May, pero no a cambio de nada. "Quieren ver un plan para esta prórroga que sea creíble y sea convincente, en el sentido de que permita concluir este proceso del Brexit antes de verano", ha explicado.

Coveney también ha insistido en que para convencer a sus socios europeos, May deberá presentar una propuesta que garantice que el Tratado de Retirada que ha sido rechazado ya en tres ocasiones por el Parlamento británico finalmente será ratificado en Westminster.

"Es la única manera que tenemos para gestionar y controlar el proceso del brexit para avanzar a la siguiente fase", ha añadido el ministro irlandés. La Unión Europea no solo defiende que el acuerdo de divorcio es el único posible para una separación ordenada, también ha insistido en los últimos meses en que es la base para la confianza necesaria para negociar el marco de la relación futura, por lo que si se frustra, quedará también dañada esta confianza.