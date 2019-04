Pablo Casado: "A uno le da la risa. Este CIS es algo sobrenatural"

El presidente del PP, Pablo Casado, se ha reído de los resultados de la encuesta del CIS sobre intención de voto que dice que el PSOE ganaría las elecciones generales y doblaría al PP en escaños y dan mayoría a PSOE y Unidas Podemos junto a las confluencias frente a PP, Ciudadanos y Vox, que no sumarían. Para Casado la única conclusión valida del "CIS de Tezanos" es que "la única forma de echar a Sánchez es votando al PP". "A uno le da la risa. Este CIS es algo sobrenatural. Han cambiado la cocina de la cocina, esto es esferificaciones, nitrógeno líquido...esto es un laboratorio culinario que ni Ferrán Adrián (...) Es la multiplicación de los panes y los peces. Por cada llamada que dice que es favorable a Sánchez, cinco votos para el CIS (...) Concertación planetaria. Sánchez va a sacar 415 escaños y el PACMA va a superar al PP, gracias Tezanos, por fin haces un CIS de los que son creíbles. Si algo dice el CIS, y que coincide con otras encuestas que son muy dispares, es que la única forma para echar a Sánchez es votando al PP", ha señalado con sorna desde Menorca.

El PSOE advierte de la importancia de los indecisos pese al buen resultado del CIS

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha valorado los datos ofrecidos por la última encuesta del CIS, que ha reconocido como positivos, aunque se ha mostrado muy prudente teniendo en cuenta el alto índice de indecisos y NS/NC. "Hay muchos españoles que aún no han tomado una decisión. Entre indecisos, personas que no saben qué van a votar o los que no quieren contestar estamos hablando de un 38%", ha advertido. Lastra ha añadido que el objetivo del PSOE es "la máxima movilización de nuestro electorado. Cada voto es decisivo, la ultraderecha está a las puertas del Congreso".

"Que Tezanos vaya recogiendo la cocinita"

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se ha mostrado muy duro con el último barómetro del CIS. Le resta toda credibilidad y asegura que "estos simulacros de encuesta nos cuestan 300.000 euros".

Villegas ha invitado a Tezanos "a ir recogiendo la cocinita". "Cuando haya cambio de Gobierno se volverá a un CIS profesional", ha añadido.