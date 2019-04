Màxim Huerta, en 'Ana Rosa': "Iba en coche y no me importaba si me pasaba algo"

Màxim Huerta, rebautizado como Máximo Huerta, ha regresado a 'El programa de Ana Rosa' diez meses después de convertirse en Ministro de Cultura y dejar el cargo seis días después, y lo ha hecho para romper su silencio tras pasar tanto tiempo callado.

"Yo estaba muy ilusionado aceptando la cartera", ha reconocido el periodista y escritor, quien también ha asegurado que ha estado todo este tiempo en silencio por decisión propia: "Quería estar callado y no leer nada sobre mí. He preferido estar callado. Con ayuda médica y de amigos a los que quiero, ahora puedo hablar".

"Una depresión", ha dicho la propia Ana Rosa. Y la verdad que los síntomas que ha relatado Màxim así lo corroboran: "Era incapaz de verbalizar, sientes que te están señalando, piensas que jamás vas a vender nada, no te van a volver a ofrecer trabajo, crees que estás socialmente muerto. Estaba tan mal que iba en coche de Madrid a Valencia y no me importaba si me pasaba algo".

También ha hablado de su aparición en Los Goya, del día de su dimisión como ministro, e incluso ha desvelado a quién va a votar en las próximas Elecciones Generales: "A Carmena en el Ayuntamiento, a Iñigo Errejón en la Comunidad y una papeleta socialista al Gobierno".