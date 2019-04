La máxima responsable de Sanidad y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, reconoce, en declaraciones a la SER, que no ha visto las imágenes publicadas por esta emisora en la que tres empleados de la residencia Los Nogales de Hortaleza, en Madrid, presuntamente maltratan física y psicológicamente a dos ancianas. "No he visto las imágenes", "no he tenido tiempo", responde la ministra María Luisa Carcedo quien dice que sí lo "he oído por la radio esta mañana".

Sobre el caso, que ya ha denunciado la Fiscalía, la ministra asegura son las comunidades quienes cuentan con reglamentos de obligado cumplimiento tanto para residencias públicas como privadas y que es "una competencia autonómica y desde el Estado no debemos interferir. Hay que dejar que actúe la administración competente". Recuerda que su Ministerio "no tiene capacidad ejecutiva" en esta materia.