Simeone: "La sanción a Costa es exagerada. Estoy con él más que nunca"

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, aseguró que está "más que nunca" con el delantero hispanobrasileño Diego Costa y consideró "exagerada" la sanción de ocho partidos por su expulsión del sábado pasado ante el Barcelona, cuatro por insultar y cuatro por agarrar al árbitro.

"La sanción me parece exagerada. El club recurrirá", dijo, para trabajar en la línea de lo que ellos consideran justo, más allá de la redacción del acta o del audio de la acción, "esas cosas que obviamente cuentan". La sanción decretada por el Comité de Competición este jueves ha sido recurrida por el club rojiblanco ante Apelación.

Preguntado por si cuenta con el delantero internacional español para la próxima temporada, aseguró que "absolutamente sí". "Saben lo que pienso de Costa, los jugadores que son nuestros hay que cuidarlos. Ahora, en este momento, más que nunca con Costa", añadió.

El entrenador del Atlético también fue cuestionado por su valoración global de la temporada del delantero de Lagarto (Brasil), que para él "no fue buena" debido a "sus lesiones". "Como consecuencia de que no jugó, porque ha tenido muchas lesiones. No pongan que no fue buena", aclaró Simeone a los periodistas.

Para el técnico, a Diego Costa las situaciones "no le acompañaron", ya que su dolencia en el quinto metatarso del pie izquierdo "le dejó fuera en meses importantes" después de haber empezado "bien la temporada" con una Supercopa Europea "al nivel de él", en la que marcó dos goles.

"En septiembre-octubre empezó a sentir molestias, jugó con molestias continuamente, le pedimos jugar en Girona y no estaba en condiciones, lo hizo para ayudar al equipo. Su regreso siempre fue apresurado porque hizo un esfuerzo grande para estar disponible en la Champions, jugando 70 minutos sin tener piernas para ello. Esperemos que la temporada que viene tenga una pretemporada fantástica y responda como nos tiene acostumbrados", agregó.

En cuanto al estado anímico del punta, Simeone explicó que el lunes habló con él 45 minutos y el martes otra media hora. "Lo que tenía que decirle a él se lo dije, lo que me tenía que comentar me lo dijo, y estamos en el proceso de que el club lo defienda. Él trabajará y a seguir en esta línea, prepararse para la temporada que viene y ojalá haga una gran pretemporada y vuelva a estar bien", añadió.

En cuanto al partido del próximo sábado contra el Celta de Vigo, las seis bajas que tiene el Atlético entre lesionados y sancionados facilitan el debut del defensor argentino de 18 años Nehuén Pérez, que se incorporó al club en febrero. "Hace poco tiempo que está con nosotros, ha recibido mucha información junta. Es un chico que tiene muchas condiciones técnicas, ha ido creciendo en los entrenamientos desde que llegó y estamos analizando la posibilidad de que mañana juegue o no", dijo Simeone sobre el futbolista argentino.

Del Celta de Vigo, su rival mañana en el Wanda Metropolitano, destacó que la llegada del entrenador Fran Escribá "le dio un cambio al equipo" especialmente "en lo anímico". Se le nota "con vivacidad y la ilusión de salvar la categoría".

Las ausencias, particularmente en defensa, donde no puede contar con cuatro centrales (José María Giménez por sanción, Diego Godín, Stefan Savic y Lucas Hernández por lesión, este último hasta final de temporada) generará que dos zagueros jóvenes como Nehuén y el canterano Francisco Javier Montero se midan al uruguayo Maxi Gómez.

Ante esta circunstancia, Simeone reflexionó: "Siempre me preguntaban qué pedía. Energía, eso lo que necesitamos continuamente. Este año ha sido difícil, ha costado todo desde el comienzo, hay que darle para adelante sin duda, es un lindo momento para ver dónde esta la gente, para todos, jugadores, dirigentes, nosotros cuerpo técnico, hinchas, de mirar dónde estamos".

En este sentido, el técnico se quedó "sin palabras" cuando fue preguntado por si esta temporada fue más difícil para él que la anterior, en la que vivió el cambio de estadio y la sanción al club que le impidió fichar y quedó eliminado de la Liga de Campeones en la fase de grupos. "Ha sido una temporada complicada. Desde que comenzó, más allá de ganar la Supercopa, que fue bonito, se fue solucionando todo siempre mientras iba ocurriendo. Esperemos que las situaciones que nos tocó vivir este año nos sirvan para mejorar la temporada que viene", argumentó.

No obstante, el preparador del Atlético sacó el punto positivo: los canteranos estuvieron con el equipo desde la pretemporada y eso les ha hecho "crecer", les dio "espacio" e hizo que todos rindieran "a un grandísimo nivel".