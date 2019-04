Hacia una Europa sin fronteras para radio y televisión

Preparamos el equipaje para pasar un fin de semana en una ciudad de Italia. Poco, porque vamos en vuelo barato, baratísimo. No necesitamos siquiera coger el pasaporte, es un vuelo Schengen que sale de la misma terminal que otro a Vigo. Pero no nos puede faltar nuestra tableta para seguir conectados. Ya no tenemos ni que desconectar los datos del móvil, no existe el roaming así que ninguna preocupación por gastar un dineral. Y sin embargo, cuando llegamos por la noche al hotel y queremos ver o escuchar algo, nos sale el puñetero mensaje: "los contenidos que pretende reproducir están sujetos a derechos de autor y no disponibles en la zona en que usted se encuentra".

Seguro que le ha pasado alguna vez. No es el único, son millones de europeos descubriendo que la frontera que ya no existe para las personas, si se da para los contenidos audiovisuales. Por eso el Parlamento Europeo y la Comisión han alcanzado un acuerdo, pendiente de ratificación definitiva, que acabe con la realidad por la que nos ha salido ese mensajito de los derechos de autor que nos impide ver nuestro programa favorito.

El resultado se llamaría 'Mercado audiovisual único', y forma parte del paquete para un mercado digital único transeuropeo. "Lo que busca es facilitar la adquisición y pago de las licencias necesarias para emitir un programa de radio y televisión en el resto de países de la Unión, más allá del país de la cadena en cuestión", explica a La SER el eurodiputado socialista José Blanco, que ha trabajado en la iniciativa.

Los derechos de emisión, las restricciones a que un operador de radio o televisión emita en un país distinto al suyo, suponían que los ciudadanos seguíamos anclados a los límites tradicionales. Se trata de hacer que esos límites desaparezcan para el usuario. "Para elaborar un programa, una radio o una televisión utilizan contenidos sujetos a derechos de autor. Para ello tienen que adquirir licencias de uso. A facilitar ese proceso se dirige la iniciativa", detalla Blanco.

No sólo es técnicamente complejo por la cantidad de actores que implica, sino que al tratarse de contenidos culturales importantes para la diversidad en nuestra sociedades, ha sido una negociación polémica que entra en su recta final. Ahora sólo quedan algunas modificaciones técnicas antes de que consejo y parlamento aprueben definitivamente esta directiva de acceso transfronterizo en la Unión a contenidos de radio y televisión.