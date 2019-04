Un concursante de 'Got Talent' enfurece a Risto Mejide por hacer "playback"

Este lunes, el cantante Daniel Huen regresó al escenario de 'Got Talent' tras ganarse los cuatro síes del jurado en las 'Audiciones' gracias a una original actuación en la que tocaba la guitarra a través del móvil. Para la semifinal del programa de Telecinco, el artista, original de Venezuela, no echó mano de ninguna tecnología y apostó por cantar uno de sus temas acompañado por un cuerpo de baile. Un show que, en definitiva, no gustó al jurado, y mucho menos a Risto Mejide.

"Dime que yo no le di el sí a este señor. ¿Te lo di? Cada día estoy peor", dijo Mejide. "Como jurado hay que entonar el 'mea culpa' de que este señor haya llegado a la semifinal. Una actuación con pistas pregrabadas de voz, que eso es inaceptable en un programa en directo".

"Es un tema que había lanzado hace un par de años y...", empezó a excusarse el concursante, pero el juez más implacable de la tele le interrumpió: "Me da igual, vienes con un guitarrista y lo defiendes con tu voz, no con una voz grabada. Es inaceptable y aquí tienes todos los medios a tu disposición como para hacer un playback".

"Canté en vivo, grabado solo eran los coros", aseguró el cantante, a lo que el publicista sentenció: "Eso es estafar a la audiencia de 'Got Talent'".

A tal punto llegó el cabreo de Risto Mejide que Santi Millán, presentador del programa, tuvo que intervenir: "En las 'Audiciones' tuvo los cuatro síes. Tiene todo el derecho a estar aquí. Ha venido a cantar una canción y merece nuestro respeto y nuestro cariño".