Una falsa cuenta de Twitter suplantaba a Pedro Sánchez

Era una cuenta de Twitter, con la foto de Pedro Sánchez, que inducía realmente al engaño. El usuario en lugar de @sanchezcastejon, que es el auténtico, era @sanchezcasrejon. Todo igual salvo la r por la t. La intención era hacer daño con este mensaje: "No podemos permitir que en una democracia moderna haya una semana dedicada a una religión franquista y machista. Menos penitencia y más igualdad".

Mensaje falso que supuestamente firma el presidente del Gobierno pero que, en realidad, envía no sabemos quién, desde no sabemos dónde. Le preguntamos a Bárbara Yuste, experta en comunicación digital, y nos explica que es muy fácil hacer una cuenta falsa porque no se verifica absolutamente nada. Sin embargo, es muy difícil -cuando no, imposible- llegar a saber quién hay detrás de esas mentiras que nos llegan con las cuentas falsas en redes.