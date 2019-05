Pedro García Aguado, contra Jorge Javier Vázquez: "Es muy miserable"

La salida de tono de Jorge Javier Vázquez el pasado jueves durante la gala de 'Supervivientes' sigue trayendo cola. Recordemos que el presentador abroncó a Dakota, concursante del reality de Telecinco, después de que esta denunciara que Isabel Pantoja estaba recibiendo trato de favor al permitirle hablar con su hijo Kiko Rivera.

"Llevo 20 años haciendo televisión y ¿me va a contar a mí una niña lo que tengo que hacer?", le reprochó el presentador. Dakota no se tomó muy bien la repuesta de Jorge Javier y él, al ver que la situación se estaba yendo de madre, terminó de rematarla con este comentario: "Con los pollos que les montabas en 'Hermano Mayor' y ahora quieres hablar con tus padres".

Vázquez recibió un aluvión de críticas en redes sociales por ser tan duro con la participante y se sumó a estas críticas el presentador Pedro García Aguado, persona encargada de conducir 'Hermano mayor' durante sus primeras seis temporadas.

"Me acabo de enterar de lo que dijo Jorge Javier Vázquez a Dakota. Yo estoy con ella. Es muy miserable usar 'Hermano mayor' para menospreciar el deseo de ver a sus padres. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y a cambiar", escribió en Twitter.

Poco después, Aguado volvió a utilizar su altavoz en la red social del pájaro azul para volver a arremeter contra el presentador estrella de Mediaset: "Mi más sincero apoyo a Dakota y admiración a su valentía. Ojalá este concurso le aporte y no le reste, aunque viendo el comportamiento del presentador no las tengo todas conmigo. Dakota cambió y fue muy valiente. No puedo decir lo mismo de Jorge Javier".