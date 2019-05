La foto de un aficionado con Messi que se ha hecho viral en Instagram

Las estrellas como Lionel Messi se hacen decenas de fotos con aficionados cada semana. Pero en estos días una se ha hecho viral en las redes sociales. Se trata de la subida a Instagram por el usuario @santialberione, que ha llamado la atención de los internautas por dos razones. La primera, la emotividad con la que el seguidor describe el encuentro con el astro del Barcelona. La segunda, el llamativo pantalón que llevaba el futbolista.

El sentimiento que despertó en el hincha el encuentro queda patente con frases como estas: "El corazón me latía a más de 8 pulsaciones por segundo, la garganta seca y la voz media extraña cuando me dije: ahí viene La Pulga. Sí, es Messi. Acto seguido con mucho respeto le pido sacarme una foto con él, pidiéndole disculpas primero si estaba invadiendo su espacio privado. Con una sonrisa en la cara me dice que sí y que no me preocupara [...] Fueron aproximadamente 60 segundos, pero que los sentí como una eternidad; obviamente después se me cayeron las lágrimas de emoción".

En cuanto a los pantalones, el propio seguidor los describe en el texto que acompaña a la imagen: "Veo a este enano gigante con su pantalón medio extraño cruzando la calle y acercándose hacia donde estaba parado yo". Son numerosos los comentarios de otros internautas sobre la prenda que llevaba puesta Messi.