Gareth Bale ha afirmado que los atletas profesionales "son como robots". El futbolista galés ha explicado que en su situación "no puedes elegir tu horario, como tal vez podría hacer un jugador de golf o de tenis".

El galés se ha expresado en State of Play, nueva película de BT Sports Films, en declaraciones que recoge el diario Daily Mail. "Cuando eres un atleta profesional, especialmente jugador de un equipo, no puedes elegir tu horario, como tal vez podría hacer un jugador de golf o de tenis", explica.

"Somos como robots. Nos dicen dónde estar, cuándo, a qué hora tenemos que comer, a qué hora tenemos que entrenar. Es como perder tu vida en cierto sentido. Te dicen lo que tienes que hacer. No eliges qué hacer cuando quieres hacerlo", desarrolla.

No obstante, no todos son reproches por parte del galés. "Por otro lado, la carrera de un futbolista es muy corta, a veces tienes que sacrificarla. Algunos piensan que merece la pena y otros no, pero todo el mundo sabe cuándo tiene que retirarse", añade.

Bale explica que cuando se es más joven, la ilusión por el deporte es más intensa. "Cuando compites en la élite hay todo tipo de presiones, hay mucha expectación. Hay gente hablando negativamente y pierde la gracia de cuando eres pequeño. Supongo que es algo natural en todos los deportes", concluye.