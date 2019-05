Vicente del Bosque, exseleccionador español y extécnico del Real Madrid, respondió en SER Deportivos a las declaraciones del galés Gareth Bale en las que señalaba que los jugadores son "como robots".

El salmantino indicó que "el fútbol sería una barbaridad si cada uno hiciese lo que le diese la gana". "Tiene que haber normas para ser un buen equipo", añadió.

🔊 La respuesta de Vicente del Bosque a las declaraciones de Bale en @SERDeportivos 👇 https://t.co/hLkygIIHdg pic.twitter.com/N1XK4B4jVt — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 22, 2019

Respecto a qué jugador podría ser un ejemplo de valores, del Bosque dijo que "no podría poner solo uno, muchos han sido ejemplares". "Pero por poner un ejemplo, pongo un tenista: David Ferrer. Para mí encarna los valores de un buen deportista", explicó.

Sobre qué hace desde que se retiró, del Bosque afirmó que tiene "actividad diaria, no me aburro". "Estoy en contacto con el deporte, que es lo que me gusta al fin y al cabo", explicó.

Del Bosque ha manifestado durante la presentación de su campus para 2019 que "algunas situaciones son difíciles de revertir", porque es algo que él mismo ha vivido durante su trayectoria, porque en estos casos lo que suele ocurrir es que "todo el mundo pensaba más en el último partido que en revertir la dinámica negativa del equipo".

Xavi Hernández anunció esta semana su retirada. Torres, iniesta y Villa están ya en la recta final de su carrera. "No hay que mirar con mucha nostalgia. Tenemos un buen presente y seguro que un buen futuro", explicó. "No tengo ninguna nostalgia, un día me vi jugando por la tele y dije que no lo volvería a hacer. Me pasa lo mismo entrenando".