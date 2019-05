DIRECTO | Las peritos de Hacienda apuntalan la acusación por malversación

Alberto Pozas Pregunta ahora la fiscal, Consuelo Madrigal, por la contratación de los autodenominados "observadores internacionales" de cara al referéndum. 22/05/2019 13:59

Alberto Pozas Una de las alegaciones que acaban de hacer las peritos es que, una vez prestado el servicio, se genera el perjuicio en las arcas públicas para pagarlo. Están detallando cómo los servicios por los que la Fiscalía acusa por malversación (promoción del referéndum en TV3, internacionalización del procés en DIPLOCAT...) se realizaron. 22/05/2019 13:42

Alberto Pozas Pregunta ahora la Fiscalía por TV3 y la promoción que hizo del referéndum, gratuita según los acusados. "En ningún caso es gratuito, los servicios públicos en ningún caso son gratuitos", zanja. "O los paga el usuario o los paga el contribuyente". 22/05/2019 13:37

Alberto Pozas Dardo para la defensa del senador Raül Romeva. "Los fondos de DIPLOCAT forman parte de la hacienda pública catalana", explica. El exconseller defendía que DIPLOCAT era un consorcio participado por la administración catalana y que sus gastos por tanto no se consideran dinero público. "Desde cualquier punto de vista que se mire forma parte de la hacienda pública catalana", zanja la perito Izquierdo. 22/05/2019 13:35

Alberto Pozas "El gasto se considera realizado en la prestación del servicio, el patrimonio se ha disminuido" aunque si se renuncia ese crédito se produce una "cancelación de la obligación". Las defensas alegan que algunos proveedores renunciaron a cobrar por estos servicios y que eso elimina la posibilidad de malversación. Matiza que una "factura negativa" no elimina esta obligación. 22/05/2019 13:33

Alberto Pozas Pericial clave para la acusación por malversación de caudales públicos. Las peritos de Hacienda, propuestas por la Fiscalía, apuntalan esta acusación al asegurar que el perjuicio a las arcas públicas se produce cuando se presta el servicio. En este caso, según la acusación, los carteles, urnas, papeletas o cartas relacionadas con el referéndum se crearon e hicieron y eso genera un perjuicio aunque no se pagaran. 22/05/2019 13:30

Alberto Pozas La fiscal pregunta cuándo se produce el perjuicio para las arcas públicas. "En el momento en el que se presta el servicio por parte del empresario", explica la perito Izquierdo. "Cuando no existe procedimiento administrativo, siempre y cuando haya existido un encargo y haya sido ejecutado como contratista siempre va a surgir una obligación de pago por parte de la administración". 22/05/2019 13:28

Alberto Pozas Otra de las peritos, Sara Izquierdo, explica lo que se considera el compromiso de dinero público "El gasto ya se realizó, ya se computó y esa obligación la vamos a tener que computar a efecto del déficit público". 22/05/2019 13:26

Alberto Pozas Explica que se denunciaron varios incumplimientos tanto a la Fiscalía General del Estado como ante el Tribunal de Cuentas "denunciando diferentes hechos e incumplimientos". 22/05/2019 13:15

Alberto Pozas "En modo alguno" la intervención y control de las cuentas quitaba poder a la Generalitat para gestionar fondos públicos, dice esta perito. 22/05/2019 13:11

Alberto Pozas Su trabajo fue un "análisis exhaustivo de toda la documentación, requerimientos, reuniones... una asistencia integral, completa técnica". Niega haber recibido ninguna instrucción concreta: "En ningún caso, nunca, jamás". 22/05/2019 12:59

Alberto Pozas La primera perito en declarar es María del Carmen Tejera, que participó en la intervención de las cuentas catalanas en 2017. 22/05/2019 12:57

Alberto Pozas El juez Manuel Marchena explica que quedan desestimadas las alegaciones de las defensas contra las periciales propuestas por las acusaciones. 22/05/2019 12:52

Alberto Pozas Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se oponen a esta alegación de indefensión realizada por las defensas en relación con la pericial propuesta por la Fiscalía. "Carece de fundamento y de contenido material", acaba de explicar Rosa Seoane, Abogada del Estado. El tribunal se da diez minutos para tomar una decisión. 22/05/2019 12:39

Alberto Pozas La defensa de Carles Mundó explica que, según su criterio, esta forma de afrontar la prueba pericial vulnera su derecho de defensa. "No estamos haciendo una prueba pericial en el vacío", replica Marchena, recordando que hay 16,5 gigas de documentación al respecto en la causa "desde 2018". 22/05/2019 12:27

Alberto Pozas El tribunal retoma la sesión con los primeros peritos: tres peritos del Ministerio de Hacienda propuestas por la Fiscalía para intentar demostrar que el Govern sepultó dinero público para organizar el referéndum ilegal. 22/05/2019 12:23

Alberto Pozas La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se ha dirigido al tribunal del procés a través del presidente del CGPJ pidiendo un informe sobre la posible suspensión política de los cinco parlamentarios presos en base al artículo 384 bis de la LeCrim: http://cort.as/-IWow 22/05/2019 12:22

Alberto Pozas El tribunal suspende la sesión hasta las 12:15 horas, cuando empezará con algunos de los peritos propuestos por la Fiscalía. Por la tarde volverán con los últimos cuatro testigos. 22/05/2019 11:53

Alberto Pozas Explica este testigo que Mundó "delegó toda la competencia de contratación en el secretario general y el director de servicios". 22/05/2019 11:24

Alberto Pozas El quinto testigo de la mañana es Ángel Cortadelles, trabajador del departamento de Justicia en la época de Carles Mundó. 22/05/2019 11:14

Alberto Pozas Vinaixa asegura no recordar si el Govern y su departamento se adhirieron o no a la convocatoria de huelga. 22/05/2019 11:12

Alberto Pozas La huelga del 3 de octubre de 2017 fue por "la reforma laboral de 2012, el impacto de los ajustes del sector público..." justifica este testigo a preguntas de la Fiscalía. Niega que estuviera relacionada con el referéndum de dos días antes: "Estrictamente, el contenido de denuncia de derechos laborales está clarificado en las diferentes convocatorias". 22/05/2019 11:11

Alberto Pozas Turno ahora para el siguiente testigo, Enric Vinaixa, director general de relaciones laborales del departamento de Treball y también solicitado por la defensa de Dolors Bassa. 22/05/2019 11:04

Alberto Pozas Sans niega haber recibido instrucciones de cara a la jornada del referéndum ilegal sobre locales de su departamento. "Se envió un correo" a todos los centros cívicos recordando que debían cumplir con la legalidad, explica la testigo a preguntas del abogado Mariano Bergès. 22/05/2019 10:48

Alberto Pozas La siguiente testigo es Rosa María Sans, solicitada por la defensa de Dolors Bassa. Es una trabajadora del departamento de Treball que explica la cesión de espacios de la administración, unas 9.000 al año, explica. 22/05/2019 10:43

Alberto Pozas Gené defiende ahora el pacifismo de las convocatorias y manifestaciones de la ANC: "Una de las cuestiones más celebradas es que en las manifestaciones de la ANC jamás había incidentes de ningún tipo", explica. 22/05/2019 10:37

Alberto Pozas Este testigo desvincula a Carme Forcadell de la elaboración de hojas de ruta por parte de la ANC, incluidas por la Fiscalía en su escrito de acusación para probar el papel de la entidad en el procés: "No creo que tuviera participación, puede que haya dado alguna opinión sobre un punto concreto pero ella no participaba en la redacción". 22/05/2019 10:34

Alberto Pozas Forcadell, explica este testigo, ni siquiera acudía a muchas reuniones de la ANC por tener "unas funciones mucho más representativas". 22/05/2019 10:32

Alberto Pozas Explica Gené la firma de la hoja de ruta de la ANC con otras entidades y partidos soberanistas. "El objetivo era orientar un programa electoral para las elecciones de 2015". Añade que "no había ninguna relación orgánica, independencia total" con los partidos políticos. 22/05/2019 10:31

Alberto Pozas El siguiente testigo es Ricard Gené, que explica la llegada de Carme Forcadell a la ANC. 22/05/2019 10:28

Alberto Pozas Esta mañana, en Hoy por Hoy con Pepa Bueno, la presidenta del Congreso Meritxell Batet ha asegurado precisamente que la Mesa abordará este asunto y que la decisión que tomen será "jurídica": http://cort.as/-IWXo 22/05/2019 10:25

Alberto Pozas La Fiscalía pide al Supremo que inste, ante las cámaras, la suspensión "inmediata" de los cinco parlamentarios presos: Junqueras, Romeva, Rull, Turull y Sànchez. En el Tribunal Supremo no ven necesario, al menos por el momento, dirigirse al Congreso y al Senado: http://cort.as/-IWXU 22/05/2019 10:23

Alberto Pozas Comparece en primer lugar Jordi Martínez Soler, que estuvo con Carme Forcadell el 20-S durante las protestas contra los registros de la operación Anubis. 22/05/2019 10:09

Alberto Pozas En menos de una hora empieza la sesión numero 45 de juicio al procés, la última señalada para escuchar testigos. Hoy comparecen diez testigos propuestos por las defensas. 22/05/2019 09:29

Susana Elguea "Estamos aquí para servir a los ciudadanos de Cataluña", ha dicho en Twitter Jordi Turull tras recoger su acta de diputado: https://twitter.com/JuntsXCat/status/1130403633403748353?s=17 20/05/2019 11:32

Susana Elguea VÍDEO | Los parlamentarios presos del procés regresan a Soto del Real http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/313/20190520111621170 20/05/2019 11:18

Alberto Pozas Sus compañeros de partido se han quedado con sus carteras. Ellos han saludado a los periodistas cuando pasaban y se han metido al ascensor. 20/05/2019 11:14

Alberto Pozas Diputados cuelgan sus fotos con los presos dentro de la sala. El propio Junqueras ha colgado un video en su cuenta de Twitter asegurando estar "muy orgulloso". 20/05/2019 10:57

Alberto Pozas Jordi Sànchez se ha parado a la salida de la sala posando para los fotógrafos y levantando el pulgar. 20/05/2019 10:50

Alberto Pozas Salen también Jordi Turull y Jordi Sànchez de la sala, sólo queda Josep Rull. 20/05/2019 10:49

Alberto Pozas Los diputados presos están en la sala Salvador Dou de la primera planta del Congreso. 20/05/2019 10:47

Alberto Pozas Oriol Junqueras abandona la sala donde estaba haciendo los primeros trámites y entra en otra sala. 20/05/2019 10:33

Javier Carrera Ni 10 minutos ha permanecido Raül Romeva en la Sala Clara Campoamor del Senado. Pasadas las 10.10 terminaba los tramites para acreditarse y salía de nuevo custodiado. 20/05/2019 10:31

Alberto Pozas Alberto Garzón, de Unidas Podemos, ha estado también en la sala donde los 4 presos están completando los trámites. Hay representantes también de Bildu, ERC y JxC. 20/05/2019 10:20

Alberto Pozas Llegan al Congreso Francesc Homs y Ana Bernaola, abogados de los tres diputados presos de JxC. 20/05/2019 10:17

Susana Elguea VÍDEO | La llegada de Raül Romeva al Senado | La llegada de Raül Romeva al Senado http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/313/20190520101046963 20/05/2019 10:14

Javier Carrera Raül Romeva entra en la sala Clara Campoamor del Senado para acreditarse. Le esperaban el resto de Senadores de ERC con los que se ha fundido en abrazos. 20/05/2019 10:09

Alberto Pozas Los cinco presos ya están en el Congreso y el Senado. Según informa Javier Carrera, Romeva ha sido el primer en llegar a la cámara alta y según informa José María Patiño los cuatro diputados acaba de llegar evitando las cámaras. 20/05/2019 10:07

Javier Carrera Los periodistas ya aguardan a las puertas de la Sala Clara Campoamor, en el Senado, la llegada de Raül Romeva. Solo los medios gráficos podrán acceder a dicha sala. 20/05/2019 09:40

Alberto Pozas Llega al Congreso Joan Josep Nuet, diputado de ERC y ex miembro de la Mesa del Parlament que será juzgado en el TSJ de Catalunya por desobediencia. 20/05/2019 09:24

Alberto Pozas Los cinco parlamentarios presos ya van de camino al Congreso y al Senado. 20/05/2019 09:17

Alberto Pozas Gran despliegue policial en la entrada del aparcamiento del Congreso. Se espera que Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez lleguen en la próxima hora. 20/05/2019 08:51

Alberto Pozas Los interrogatorios terminan y se retomarán el próximo día 20 pero pide el presidente del tribunal, Manuel Marchena, que no se vayan los abogados. 14/05/2019 18:57

Alberto Pozas Simó insiste en que el criterio para admitir o inadmitir propuestas por la Mesa era "formal", como ha dicho Corominas. 14/05/2019 18:45

Alberto Pozas Como ha hecho Lluís María Corominas, Anna Simó explica que "responderé a las preguntas que me formulen". 14/05/2019 18:40

Alberto Pozas La última testifical propuesta para este martes es la de otra exmiembro de la Mesa imputada y procesada por desobediencia, Anna Simó. La Fiscalía también pide para ella una multa de 30.000 euros y el juez Marchena recuerda que, como Corominas, no tiene por qué contestar a las preguntas que se le hagan. 14/05/2019 18:39

Alberto Pozas El tribunal retoma la testifical de Lluís María Corominas, que anuncia que "no responderé más preguntas". 14/05/2019 18:38

Alberto Pozas El abogado Xavier Melero, letrado de Corominas, pide interrumpir el interrogatorio por entender que las preguntas de la Fiscalía perjudican a su defensa. El presidente Manuel Marchena convoca un receso de veinte minutos para que decidan. 14/05/2019 18:11

Alberto Pozas Empieza el interrogatorio del fiscal Javier Zaragoza a Lluís María Corominas, para el que pide una multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia. 14/05/2019 18:00

Alberto Pozas Explica Corominas que "entendíamos que no nos concernía la notificación que recibimos del Tribunal Constitucional. Podíamos analizar los requisitos formales, analizar requisitos adicionales en función de la iniciativa, pero fuera de estos casos no es función de la Mesa limitar el derecho de participación sino todo lo contrario". 14/05/2019 17:55

Alberto Pozas "Desde siempre el criterio es hacer el test de admisión con criterios formales", explica Corominas, subrayando que no se entraba a mirar el fondo de las propuestas para admitirlas a trámite. Es la principal línea de defensa de Carme Forcadell. 14/05/2019 17:44

Alberto Pozas "Tomábamos las decisiones por criterio propio, sin dejarnos influir por otras circunstancias", explica Corominas. Está acusado de permitir la tramitación de las leyes de desconexión a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional. 14/05/2019 17:43

Alberto Pozas El siguiente testigo es Lluís Corominas, exmiembro de la Mesa del Parlament de Catalunya y procesado por rebelión en esta misma causa, aunque será juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. La Fiscalía pide para él una multa de 30.000 euros. Anuncia que contestará a las preguntas que se le hagan. 14/05/2019 17:41

Alberto Pozas "No es nada habitual mirar el fondo del asunto, se miran los requisitos formales", explica, en la misma línea del testigo anterior. 14/05/2019 17:21

Alberto Pozas La siguiente testigo es Mercè Arderiu. Empieza su declaración negando que sea familiar de la abogada que ha pedido su testifical, Olga Arderiu, letrada de Carme Forcadell. Explica que fue letrada del Parlament de Catalunya y que "desde que yo estoy allí en ningún caso se ha inadmitido ningún escrito". 14/05/2019 17:21

Alberto Pozas Avala este testigo la versión de Carme Forcadell cuando la Fiscalía le pregunta si la Mesa del Parlament sólo podía inadmitir propuestas por motivos formales. "Desde un punto de vista reglamentario, sí". 14/05/2019 16:58

Alberto Pozas Explica que, por ejemplo, Enric Millo (PP) no se opuso a la creación de la Comisión de Estudio creada en torno al proceso constituyente. 14/05/2019 16:44

Alberto Pozas El siguiente testigo es Pere Sol i Ordis, exsecretario general del Parlament de Catalunya y también exletrado del Parlament. Su testifical ha sido pedida por Olga Arderiu, abogada de la expresidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell. 14/05/2019 16:39

Alberto Pozas Explica que ha denunciado sus lesiones y la supuesta intervención de su teléfono móvil. 14/05/2019 16:34

Susana Elguea Esther Raya 14/05/2019 16:31

Alberto Pozas Los agentes actuaron "de forma muy agresiva, empezaron a arrancar a la gente,a abofetear a la gente, la iban sacando a rastrar de muy malas maneras, sin mediar palabra, es lo que más me inquietó. Si lo hubieran dicho... pero no dijeron absolutamente nada". 14/05/2019 16:31

Alberto Pozas La siguiente testigo es Esther Raya, que explica que hay un proceso judicial abierto por su participación en el 1-O. Estuvo en el instituto Pau Claris de Barcelona, uno de los más conflictivos de ese día. 14/05/2019 16:26

Alberto Pozas "Soy una ciudadana libre y pienso que mi opinión tiene que ser respetada, si no hay opinión de los ciudadanos dígame dónde vamos. Yo fui a dar una opinión limpia y clara, nada más", dice esta mujer sobre sus lesiones por la acción policial el 1-O. 14/05/2019 16:21

Susana Elguea María Luisa Carrillo 14/05/2019 16:21

Alberto Pozas Un Policía Nacional "me estrelló en el suelo, yo sólo decía "¡Ay mi pierna!", me había fracturado el ala derecha de pelvis entera, me ha costado cuatro meses, con mi carácter, de no poderme valer, no lo olvidaré jamás". El juez Marchena le pide tranquilidad y ella contesta: "Estoy tranquila, estoy indignada". 14/05/2019 16:19

Alberto Pozas La siguiente testigo es María Luisa Carrillo. Estuvo en uno de los colegios el 1-O: "Había muchos actos, concursos, historias, y me dijeron los vecinos que a las siete de la mañana habría un almuerzo y bajé a echar una mano". Niega haber sido convocada por otro método: "Tengo un teléfono de abuela". 14/05/2019 16:17

Alberto Pozas A preguntas de la Fiscalía, Vintró asegura que no tenía noticia del acuerdo del Govern para hacerse cargo solidariamente de los gastos del referéndum. 14/05/2019 16:14

Susana Elguea Montserrat Vintró presta declaración. 14/05/2019 16:11

Alberto Pozas Explica que Mundó tenía las funciones de contratación delegadas en dos altos cargos de la Consellería de Justicia y que el contrato marco lo tenían con Correos, no con UNIPOST, la empresa investigada. 14/05/2019 16:08

Alberto Pozas El juicio se retoma con la testifical de Montserrat Vintró, subdirectora de gestión económica del departamento de Justicia. Su testimonio ha sido pedida por la defensa del entonces conseller del ramo, Carles Mundó. 14/05/2019 16:05

Alberto Pozas Fuentes del Tribunal Supremo trasladan el "profundo malestar" del tribunal con la estrategia seguida esta mañana con las defensas y concretamente con el comportamiento de varios testigos, los que son abogados, entendiendo que su comportamiento de hoy puede incluso chocar con su código deontológico profesional. 14/05/2019 13:39

Alberto Pozas El tribunal que juzga el procés ha decidido autorizar que los cinco presos que son cargos electos tras los comicios del 28-A pueden ir al Congreso y el Senado, "debidamente custodiados", a tomar posesión de sus cargos: http://cort.as/-IA81 14/05/2019 13:37

Alberto Pozas En ese momento, Badía era el alcalde de Callús y estuvo en la escuela Juventut ese 1-O. "Un guardia uniformado me dio con el escudo y caí en tierra, vi que estaban cargando contra mis vecinos". 14/05/2019 13:20

Alberto Pozas El siguiente testigo es Joan Badía, explica que fue torturado por la Brigada Político-Social en los años setenta y que estuvo imputado por desobediencia a raíz del 1-O aunque la causa se archivó. 14/05/2019 13:16

Alberto Pozas El 1 de octubre, explica, estuvo en Sant Joan de Vilatorrada. "Me empujaron, me echaron hacia atrás y sin saber cómo volví a estar en primera fila y ahí me quedé y vi cócomo iban arrastrando a otros. Me empezaron a golpear en la zona testicular con la porra", relata. 14/05/2019 13:13

Alberto Pozas En primer lugar contesta sobre lo que vio el 20 de septiembre de 2017 frente a la Consellería de Gobernación. Explica que por su profesión siempre lleva una nariz de payaso encima y se la puso para colocarse delante de la Guardia Civil: "Me quedé allí plantado durante todo el registro del departamento de Gobernación", y desde allí se marchó a la Consellería de Economía. 14/05/2019 13:03

Susana Elguea Jordi Pesarrodona junto al abogado que le acompaña. 14/05/2019 13:03

Alberto Pozas El siguiente testigo es Jordi Pesarrodona, que comparece acompañado de un abogado, explicando que está imputado por los disturbios del 1-O en Sant Joan de Vilatorrada por desobediencia grave. 14/05/2019 12:59

Susana Elguea Mercè Torras, abogada. 14/05/2019 12:43

Alberto Pozas Explica que allí hubo un "amplio dispositivo policial" y que la mayoría de los votantes "era gente mayor, hacía poco que habían salido de misa". Allí "la desproporción era evidente, los congregados sentados eran unos veinte y los agentes el número era superior, en poco más de un minuto desalojaron a todas las personas, se produjo de manera muy desproporcionada y violenta": 14/05/2019 12:42

Alberto Pozas El tribunal retoma las testificales con Mercè Torras, abogada en Manresa. El 1-O fue, por encargo del Colegio de Abogados - como otros testigos - para hacer un "servicio de orientación jurídica en cinco colegios electorales", entre ellos uno en Fonollosa. 14/05/2019 12:38

Alberto Pozas El tribunal hace un paréntesis de media hora hasta la próxima testifical, que será la de Mercè Torras. Esta mañana quedan todavía seis testigos por declarar. 14/05/2019 11:53

Alberto Pozas El fiscal recuerda a esta testigo de que uno de los agentes de Guardia Civil tiene un parte de lesiones por una contusión testicular. "No digo que ningún agente golpeara voluntariamente a otro, pero el hecho de estar con los escudos tan juntos le doy una explicación", dice, negando que tal y como asegura el agente que recibiera una patada. 14/05/2019 11:50

Alberto Pozas Niega Silvia Carmona que los votantes agredieran a los agentes. "Era un acto de desobediencia civil. Nadie podrá decir que hubo una agresión", zanja esta abogada. 14/05/2019 11:47

Alberto Pozas A Carmona se le quiebra la voz recordando su relato del 1-O en Callús. "Hay agentes que nos pisan, nos dan patadas y nos dan con el escudo", explica. 14/05/2019 11:42

Alberto Pozas En Callús, relata, los agentes "bajaban en formación, los dos primeros batallones estaban acorazados, al verlos veías que era cosa seria. Todos nos sentamos en el suelo y guardamos silencio absoluto". 14/05/2019 11:37

Susana Elguea Jaume Pich 14/05/2019 11:34

Alberto Pozas La siguiente testigo es Silvia Carmona, también abogada, que entre otros sitios estuvo en Callús y Suria. 14/05/2019 11:34

Alberto Pozas Allí los Mossos "intentaron acceder al centro, identificar a alguien" hasta que después llegó la Guardia Civil. "Estaba la gente sentada en el suelo esperando a ver qué pasaba". 14/05/2019 11:22

Alberto Pozas El siguiente testigo es Jaume Pich, abogado que el 1-O estuvo en un colegio de Castellgalí designado por el Colegio de Abogados de Manresa. "Orientar jurídicamente a las personas para evitar cualquier tipo de conflicto" era el objetivo. 14/05/2019 11:17

Susana Elguea Es el turno del testigo Luis Matamala, abogado, que recibe la negativa de Manuel Marchena ante su insistencia de que quiere contestar en catalán. 14/05/2019 11:15

Alberto Pozas En es colegio comparecieron "unos diez furgones de la Guardia Civil" y la gente "de forma espontánea cerraron la puerta". Después "empezaron a pegar de una forma bárbara". 14/05/2019 11:06

Alberto Pozas El 1-O no había "ni el más mínimo atisbo de violencia", dice este abogado a preguntas de Marina Roig. Él votó en un colegio de Sant Joan de Vilatorrada, donde según varios guardias civiles recibieron patadas en la cabeza: http://cort.as/-GTJf 14/05/2019 11:03

Alberto Pozas "Si usted introduce cualquier elemento de debate sobre la decisión de esta sala inmediatamente será expulsado y asuma las consecuencias disciplinarias y penales", le recuerda Marchena. Los jueces se desesperan con el testigo. 14/05/2019 11:00

Alberto Pozas El tercer testigo de la mañana es Lluís Matamala, interrogado por Marina Roig, una de las abogadas de Jordi Cuixart. El testigo explica que pidió declarar en catalán y el presidente del tribunal le recuerda su condición de abogado para explicarle que no puede ser. 14/05/2019 10:59

Susana Elguea Marina Garcés, profesora universitaria en la UOC 14/05/2019 10:52

Alberto Pozas El abogado Benet Salellas reprocha a Marchena que no cortase de esta manera tan tajante a los testigos policiales del 1-O. El juez vuelve a cortar a la testigo por estar leyendo un guión. 14/05/2019 10:50

Alberto Pozas "Usted no viene aquí para expresar o explicar al tribunal su grado de alucinación, su estado febril... viene a explicar lo que pasó y lo que le ha preguntado el letrado es muy claro", corta por tercera vez Marchena a esta testigo, profesora de Filosofía en la UOC. 14/05/2019 10:49

Alberto Pozas Garcés explica también lo que hizo en la jornada del referéndum ilegal del 1-O. Estuvo "todo el día" siguiendo la jornada y votó en un colegio de Gràcia, en Barcelona. Marchena le recuerda que "la fiebre no tiene trascendencia jurídica" cuando la testigo explica que la noche anterior estuvo enferma y le exige que "no me replique". 14/05/2019 10:45

Alberto Pozas La siguiente testigo es Marina Garcés. Explica que es profesora universitaria en la UOC y que el 20-S fue a la Consellería de Economía "por iniciativa propia" describiendo que no hubo "ningún tipo de hostilidad, gente que cantaba, en ningún caso vi ninguna acción hostil o agresividad en el ambiente, todo lo contrario". 14/05/2019 10:39

Alberto Pozas "En ningún momento el objetivo de Escolas Obertas el objetivo era impedir la acción de la Policía", añade antes de terminar su declaración. 14/05/2019 10:35

Alberto Pozas El juez Marchena insta al testigo a contestar a la Abogada del Estado, Rosa Seoane, sobre si pidieron o no permiso a la administración para ocupar los colegios. "Esto tiene consecuencias legales si usted nos hace perder el tiempo", le advierte. Después de varios rodeos reconoce que no lo hicieron, pero matiza que "nosotros en multitud de actividades abrimos el centro sin permiso". 14/05/2019 10:34

Alberto Pozas Asegura que le quedó "clarísimo" que los 'Jordis' estaban "colaborando con las autoridades". El juez Marchena, como a otros testigos, le ha pedido varias veces que conteste a las preguntas y no empiece a hacer valoraciones. 14/05/2019 10:20

Alberto Pozas "En ningún momento se iba ahí a retener a nadie ni se pensó por parte de los que convocábamos, en ningún momento vi que allí nadie fuera allí a secuestrar autoridades judiciales, íbamos a manifestarnos", explica sobre el 20-S. 14/05/2019 10:18

Alberto Pozas Ramón Font (USTEC) también relata su versión del 20-S, acudiendo a la Consellería de Economía "convocado por mi sindicato, fuimos con banderas, convocamos por Twitter para que la gente fuera allí a protestar contra lo que pensábamos que era una represión de nuestro derecho legítimo a la autodeterminación". 14/05/2019 10:17

Alberto Pozas Conocían las órdenes judiciales de cerrar los colegios de cara al 1-O. "Escolas Obertas se crea por eso, si no no tendría sentido". Explica que "surgieron propuestas imaginativas, chocolatadas, conciertos, recitales de poesía, bailes, debates..." en una protesta que define como "descentralizada" y el papel de las familias fue "imprescindible". 14/05/2019 10:15

Alberto Pozas Dentro de esa iniciativa, Òmnium Cultural "no hizo ninguna aportación especial más que otra identidad, compartíamos objetivo y estaba ahí, se presentó públicamente", explica Font. "Llamamos a hacer actividades lúdico-festivas", añade. 14/05/2019 10:13

Alberto Pozas Este movimiento se organizó, según la Fiscalía, para evitar el cierre de los colegios por parte de los agentes y permitir así el 1-O: "El objetivo era, no engañamos a nadie,el nombre es muy claro, significa escuelas abiertas, no concebíamos que centros educativos que son como templos de la cultura permanecieran cerrados en ningún caso por ninguna decisión de ninguno de los tres poderes del Estado". 14/05/2019 10:11

Susana Elguea Ramón Font 14/05/2019 10:11

Alberto Pozas El primer testigo de este martes es Ramón Font, portavoz del sindicato USTEC del sector de la educación. Su testifical ha sido solicitada por Jordi Cuixart y responde a las preguntas de su abogado, Benet Salellas, para explicar la iniciativa "Escolas Obertas". 14/05/2019 10:07

Alberto Pozas En unos minutos empieza la jornada número 44 del juicio al procés con una veintena de testimonios. Cuatro exmiembros de la Mesa del Parlament están citados para última hora de la tarde, procesados por desobediencia en esta causa y a la espera de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Dos de ellos, Joan Josep Nuet y Lluís Guinó, ya han comunicado al tribunal que no van a declarar. 14/05/2019 10:01

Alberto Pozas Termina la sesión número 43 de juicio al procés. 13/05/2019 19:09

Alberto Pozas Formó parte del cordón de voluntarios de la ANC hasta su disolución alrededor de la Consellería de Economía. "Me situé en esa cabecera", explica. "Mi trabajo consistió en hacer bajar a la gente de los coches", relata a preguntas de la abogada Marina Roig. 13/05/2019 19:03

Alberto Pozas La última testigo de este lunes, jornada número 43 del juicio al procés, es María Luisa Martínez. El 20-S acudió a la Consellería de Economía tras escuchar las noticias de los registros de la operación Anubis en la radio. 13/05/2019 19:00

Alberto Pozas Explica esta testigo que se quedó allí hasta las doce y media de la noche, aproximadamente. 13/05/2019 18:52

Alberto Pozas El cordón, explica, se hizo para "facilitar el paso de la comitiva judicial" de la operación Anubis. "Era un pasillo de orden, para facilitar la entrada y salida de la Consellería" de Economía. "Nos poníamos más alerta, entrelazábamos los brazos" cuando avisaban de una posible salida de la comitiva. 13/05/2019 18:49

Alberto Pozas "Sentí la necesidad de bajar para mostrar mi disconformidad", dice Prat sobre su participación en la manifestación del 20 de septiembre, poniéndose un peto de voluntaria de la ANC. "Nuestra misión era dirigirnos hacia donde estaba el cordón de voluntarios para hacer relevos, llevar agua y estar allí". 13/05/2019 18:47

Alberto Pozas Comparece ya ante el tribunal Silvia Prat, testigo propuesta por Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart. 13/05/2019 18:46

Alberto Pozas Termina la testifical de Asens y en diez minutos el tribunal retomará las últimas dos testificales programadas para hoy: Silvia Prat y María Luisa Martínez. 13/05/2019 18:28

Alberto Pozas Corta en seco el presidente a Jaume Asens, diputado electo de En Comú Podem, cuando intenta mostrar su malestar por tener que contestar a preguntas de Javier Ortega-Smith, diputado electo de Vox y abogado de la acusación popular. 13/05/2019 18:24

Alberto Pozas Explica Asens que, entre otros centros, el 1-O visitó el colegio Ramón Llull. "Presencié cargas policiales indiscriminadas, personas heridas, golpes contra gente que estaba indefensa y cómo se disparaban pelotas de goma sin las advertencias previas y sin la distancia reglamentaria". 13/05/2019 18:20

Alberto Pozas Explica Asens que el consistorio barcelonés no tuvo noticia de ningún destrozo el 20-S, además de los sufridos por los coches de la Guardia Civil. "Estábamos ante un abuso de derecho a nuestro entender", dice posteriormente sobre el apoyo que el Ayuntamiento dio a la convocatoria del referéndum sabiendo que era ilegal. 13/05/2019 18:13

Alberto Pozas El siguiente testigo es Jaume Asens, teniente de alcalde en Barcelona y diputado electo al Congreso por la candidatura de los 'comunes' de En Comú Podem. Explica que varios sindicatos policiales se querellaron contra él y la alcaldesa Ada Colau y que no sabe el estado actual de esa querella. 13/05/2019 18:00

Alberto Pozas Niega haber recibido instrucciones de Dolors Bassa, entonces consellera de Treball, de cara a la aturada de país de 2017. 13/05/2019 17:58

Alberto Pozas "Era una situación de protesta, en ese momento era la primera actuación judicial fuerte y todos estábamos un poco desorientados", dice negando que el 20-S las protestas se organizaran para impedir los registros de la operación Anubis. "En ningún momento se pretendía que la Policía y los actores judiciales interrumpirles el trabajo pero sí protestar porque entendíamos que era desproporcionado". 13/05/2019 17:50

Alberto Pozas Camil Ros es el siguiente testigo solicitado por las defensas, secretario general de UGT en Catalunya. "Siempre tenemos claro que las manifestaciones se tienen que hacer desde el máximo respeto al pacifismo", explica. 13/05/2019 17:45

Alberto Pozas La siguiente testigo es Itziar González, exconcejala en Barcelona por el PSC entre 2007 y 2009. También fue miembro del comité ejecutivo del Pacte Nacional pel Referéndum. 13/05/2019 17:32

Alberto Pozas El 1-O fue a votar "sin ningún problema" en el barrio barcelonés de Sant Gervasi, explicando que allí no intervino la Policía Nacional. 13/05/2019 17:22

Alberto Pozas Explica Vallvé que el 20-S de 2017 estuvo en la Consellería de Economía. "La entrada estaba libre y podía entrarse sin ningún problema", cuenta. "No había ningún tipo de violencia y era una concentración de personas indignadas, no contentas pero en ningún caso un brote de violencia. Los bares y cervecerías estaban abiertos sin ningún tipo de problema". Lo mismo dice sobre las concentraciones del día siguiente frente al TSJC. 13/05/2019 17:19

Alberto Pozas Explica ahora el papel de Òmnium Cultural organizando las manifestaciones en las Diadas. "Siempre han sido manifestaciones pacíficas en las que se ha querido poner de manifiesto la injusticia de la situación que había en nuestro país", dice antes de que le corte Marchena. 13/05/2019 17:17

Alberto Pozas Explica que participó en las concentraciones frente al Palau de Justicia en Barcelona en apoyo a los tres procesados del 9-N que iban a ser juzgados. "Las manifestaciones son sencillamente la exposición de un punto de vista colectivo y ejercer el derecho de manifestación, pero en ningún caso tratar de coaccionar a los poderes públicos y en absoluto al poder judicial", explica. 13/05/2019 17:16

Alberto Pozas El siguiente testigo es Joan Vallvé, exdiputado de CiU cuya declaración ha sido solicitada por la defensa de Jordi Cuixart. Entonces era miembro de la junta directiva de Òmnium Cultural. 13/05/2019 17:13

Alberto Pozas Entra en la sala Pepe Álvarez, líder de UGT, cuyo testimonio estaba previsto para mañana. Declara sobre los servicios mínimos establecidos para la huelga del 3 de octubre de 2017: "Están plenamente dentro de los acuerdos en frío", defiende. Los servicios no fueron anormalmente mínimos, explica. 13/05/2019 17:04

Alberto Pozas "Fue un comentario, una consulta previa", dice Font sobre la petición de atraque de este buque en Palamós. 13/05/2019 17:02

Alberto Pozas "En ningún caso se comunicó que era un buque de Estado", recuerda Ricard Font. El exconseller Rull está acusado de no permitir su atraque por razones ideológicas. "No se recibió ninguna petición formal administrativa, ninguna carta de buque de Estado, en ningún caso se advirtió de cuál era la causa del atraque", relata. 13/05/2019 16:51

Alberto Pozas Explica que el buque no solicitó el atraque en Palamós por los cauces habituales y la plataforma digital establecida. "Hubieron comentarios y correos electrónicos para un crucero que tenía que hacer reparaciones de camarotes durante veinte días", dice, apuntalando la estrategia de defensa de Rull en cuanto a este aspecto concreto. 13/05/2019 16:49

Alberto Pozas Declara ahora Ricard Font, presidente de Ports de la Generalitat. La defensa del exconseller Josep Rull le convoca para intentar combatir la acusación de no haber permitido el atraque de un barco, destinado a alojar policías, en el puerto de Palamós. 13/05/2019 16:47

Alberto Pozas Explica Cuenca que el departamento valoró los daños causados tras el 1-O en los colegios públicos, cuantificado en 268.000 euros "aproximadamente", y "coincidían donde hubo una actuación policial". 13/05/2019 16:42

Alberto Pozas El tribunal retoma los interrogatorios con la testifical de Núria Cuenca, del Departament de Ensenyament. Explica que la ley incluso promueve "la realización de este tipo de actividades en los centros educativos públicos", explica sobre actividades no lectivas en colegios. 13/05/2019 16:34

Susana Elguea La exdiputada de la CUP, Mireia Boya, durante su declaración ante el tribunal que juzga el procés. 13/05/2019 16:05

Alberto Pozas Explica esta testigo que en la Generalitat no consta ningún contrato público relacionado con el 1-O: "Hemos realizado varias búsquedas y no he encontrado absolutamente nada, incluso me han dirigido preguntas parlamentarias y no se ha encontrado absolutamente nada". 13/05/2019 13:42

Alberto Pozas Explica que un expediente de contratación "no se puede iniciar" sin una reserva de crédito, y si una licitación queda desierta el crédito "queda liberado, se reincorpora al presupuesto público, la reserva no es un compromiso de gasto". Francesc Homs, abogado de Jordi Turull y Josep Rull, busca combatir con este testimonio la acusación de la Fiscalía de que los contratos no pagados pero relacionados con el 1-O también comprometieron dinero público y por tanto no son delictivos. 13/05/2019 13:33

Alberto Pozas Termina la testifical de Esteve, que pide quedarse en la sala como público como ya han hecho decenas de testigos estos últimos días. La siguiente testigo es Mercè Corretja, que ofrecerá más detalles sobre el sistema de contratación de la Generalitat: en este punto, las testificales pivotan en torno a la posible malversación de caudales públicos. 13/05/2019 13:30

Alberto Pozas "Mi labor es valorar expedientes administrativos y actos administrativos", explica Esteve cuando la fiscal le recuerda que muchos de estos gastos o encargos se gestionaron al margen de los cauces habituales de contratación de la Generalitat y sus departamentos. 13/05/2019 12:59

Alberto Pozas El tribunal retoma la testifical de Francesc Esteve con el interrogatorio de la fiscal Consuelo Madrigal. El presidente del tribunal le recuerda que no tiene por qué contestar a todas las preguntas si cree que perjudican a su defensa. 13/05/2019 12:49

Alberto Pozas El juez Marchena hace una pausa de 30 minutos y después las acusaciones seguirán interrogando a este testigo, Francesc Esteve, que ha negado la malversación de caudales públicos en aspectos como los anuncios promocionales del 1-O emitidos en TV3 o la logística desplegada por UNIPOST. 13/05/2019 12:05

Alberto Pozas La Fiscalía cree que en estos casos cuestionados por Esteve sí hubo malversación de caudales públicos, dado que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) ha enviado facturas reclamando el pago por estos anuncios. En cuanto a UNIPOST, cree que el gasto se comprometió aunque no se llegase a pagar. 13/05/2019 11:51

Alberto Pozas El director del gabinete jurídico de la Generalitat está negando que el ejecutivo catalán pagase dinero público en algunos de los aspectos a los que apunta la Fiscalía: anuncios como el de las 'vías del tren' o de promoción del registro de catalanes en el exterior, dice, eran gratuitos por contrato. No hay gastos comprometidos, dice, con la empresa UNIPOST para pagar la logística del referéndum. 13/05/2019 11:49

Alberto Pozas Declara ahora sobre otra campaña que también es objeto de acusación, la del registro de catalanes en el exterior. "No hay ningún encargo relacionado con la cartelería o papeletas del proceso refrendario del 1-O", añade. 13/05/2019 11:41

Alberto Pozas La instructora "ha acreditado que existen motivos de nulidad de pleno derecho por haber prescindido del procedimiento legal establecido", explica este testigo. Explica por tanto que todo el expediente en torno a este anuncio de promoción del referéndum ha sido anulado. 13/05/2019 11:40

Alberto Pozas Revela Esteve que la Generalitat mantiene abierto un expediente de revisión de oficio en torno al anuncio de las vías del tren emitido por TV3 y el gasto que pudo suponer y las facturas. La comisión jurídica asesora ha emitido un "dictamen favorable a la nulidad del encargo efectuado". 13/05/2019 11:38

Alberto Pozas Niega Esteve que el Govern gastara dinero público en el 1-O: "No existe ningún encargo formal específico, ninguna afectación presupuestaria, ninguna factura pendiente y por tanto ninguna afectación en el presupuesto de la Generalitat". 13/05/2019 11:35

Alberto Pozas Relata Francesc Esteve que la Generalitat ha recibido la denuncia presentada por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por los gatos del referéndum ilegal del 1-O. "El gabinete jurídico, después de analizar las partidas, se ha opuesto al nombramiento de delegado instructor porque no aprecia responsabilidad contable ni perjuicio al erario público". 13/05/2019 11:33

Alberto Pozas Explica el exdirector del gabinete jurídico de la Generalitat que Jordi Turull no le pidió obstaculizar los registros. "El Conseller Turull estaba informado de todos los requerimientos y las indicaciones que me dio eran de facilitar la actuación de las comitivas judiciales", relata. 13/05/2019 11:29

Alberto Pozas Explica que el 29 de septiembre de ese año el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat recibió una orden judicial de cerrar varias aplicaciones informáticas. "Se consensuó con la Guardia Civil que durante todo el sábado, a medida que se pudieran cerrar, se iba dando cuenta a la comitiva judicial del cierre de las aplicaciones y se hacía constar en un acta". 13/05/2019 11:27

Alberto Pozas Turull estuvo "todo el día en el Palau y yo le iba informando puntualmente" ese 20-S, relata Esteve. 13/05/2019 11:24

Alberto Pozas Ya sobre el 20 de septiembre de 2017 explica que Turull le convocó en el Palau y le exigió "que por parte del gabinete jurídico se facilitara la actuación policial y judicial en todos los departamento que estaban siendo objeto de registro". 13/05/2019 11:23

Alberto Pozas "No se notificó ninguna resolución del Tribunal Constitucional respecto a las medidas contempladas en el artículo 92", relata en torno a los miembros del Govern. Sólo se les notificaron las sanciones económicas, e hicieron alegaciones. 13/05/2019 11:22

Alberto Pozas El siguiente testigo es Francesc Esteve, director de gabinete jurídico que el 20-S estuvo con el exconseller Jordi Turull en el Palau de la Generalitat. Explica que está siendo investigado por un juzgado de Barcelona por el suministro de urnas. 13/05/2019 11:19

Alberto Pozas El abogado de Jordi Sànchez, Jordi Pina, pregunta ahora por las protestas del 21 de septiembre de 2017 frente al TSJ de Catalunya contra los registros de la operación Anubis, un día después de las concentraciones masivas frente a la Consellería de Economía. Relata que no recuerda si estuvo allí ese día. 13/05/2019 11:16

Alberto Pozas No hubo incidentes violentos en las concentraciones realizadas durante el juicio oral celebrado contra Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega por el 9-N. Esos días, de hecho, se utilizó en parte un pasillo de los voluntarios de la ANC: "Los que iban a juicio, autoridades y gente que iba acompañándoles vinieron desde el Palau en una manifestación y el paso por la zona pública fue por un pasillo de la ANC", explica. 13/05/2019 11:15

Alberto Pozas El inspector relata las manifestaciones masivas frente al TSJ de Catalunya cuando declaraban los imputados de la causa del 9-N. "No, violencia no, en una de ellas el perímetro fue sobrepasado y se llegó hasta las escaleras del tribunal", relata sobre esas concentraciones. 13/05/2019 11:13

Alberto Pozas Comparece ahora como testigo un inspector de la unidad de reacción de Mossos d'Esquadra convocado por Jordi Sànchez para explicar su papel en las grandes manifestaciones independentistas. 13/05/2019 11:09

Alberto Pozas Ni el resto de defensas ni las acusaciones preguntan a Mireia Boya, que sólo ha contestado preguntas sobre su versión de los hechos del 20-S. No ha habido ninguna pregunta sobre la tramitación parlamentaria de las leyes de desconexión. 13/05/2019 11:07

Alberto Pozas La exdiputada de la CUP explica cómo transcurrió la desconvocatoria de la concentración masiva a última hora de la tarde. Ha descrito un ligero encontronazo con Sànchez cuando discutían los términos de la desconvocatoria. 13/05/2019 11:05

Alberto Pozas Los funcionarios del Tribunal Supremo han tenido que llamar al orden a alguien del público. 13/05/2019 10:58

Alberto Pozas Boya se desvincula de los daños a los coches de la Guardia Civil. "Lo hice no para provocar esos daños, como supongo que también hicieron Sànchez y Cuixart, sino para utilizarlo para que no hubiera ningún tipo de altercado, de problema, y que todo se desarrollara en el marco de las bases de la desobediencia civil no violenta, si con mi peso contribuí a chafar un poco el capó seguramente sí pero, insisto, la luna delantera estaba roto". 13/05/2019 10:58

Alberto Pozas Explica Boya que, en un momento dado de ese 20-S, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart les pidieron que recordaran a un grupo de jóvenes el carácter no violento de la protesta. Por eso, explica, se subieron a un coche de la Guardia Civil para hacerles llegar el mensaje. "Consideramos que era un buen atril para dirigirnos a la gente, a la masa para recordar que teníamos que mantener siempre una actitud pacífica, que se protestaba desde la no violencia y que era importantísimo mantener eso". 13/05/2019 10:54

Alberto Pozas El ambiente el 20-S frente a la Consellería de Economía era, repite, "completamente festivo, con cánticos en positivo por la opción de poder votar el 1-O". Relata que cuando volvieron no tuvieron problemas en llegar hasta la puerta del edificio acompañadas por voluntarios de la ANC. 13/05/2019 10:50

Alberto Pozas "En todo momento intentamos que no se produjera ningún tipo de altercados", añade Boya sobre las protestas frente a la sede de la CUP hablando también aquí de "carácter pacífico y festivo". 13/05/2019 10:46

Alberto Pozas Explica Boya que poco después marchó a la sede de su partido, donde también había un registro. "Nos sentamos en la puerta de entrada de la sede de nuestro partido político ejerciendo los métodos, las tácticas propias de la desobediencia civil ante un hecho que después se ha demostrado que era ilegal, no tenían una orden judicial para entrar". Desde la CUP denuncian que ese día su sede fue registrada sin orden judicial. 13/05/2019 10:44

Alberto Pozas Las convocatorias en cualquier caso, según Boya, no pedían impedir los registros de la operación Anubis: "Para nada, en ningún momento vi, oí o leí una llamada a impedir los registros que se estaban produciendo. Todas eran para que la gente saliera a defender el derecho de sufragio ejerciendo su derecho a manifestarse". 13/05/2019 10:41

Alberto Pozas La expresidenta del grupo de la CUP en el Parlament explica que es "muy activa en Twitter" y que hizo "varias llamadas a la movilización, que la gente saliera a la calle a ejercer su derecho a protesta frente a una situación que consideraba que era completamente anormal en un contexto de democracia". 13/05/2019 10:40

Alberto Pozas "A las once menos cuarto recibí un mensaje diciendo que nos desplazáramos a la Consejería de Economía", explica Boya. Allí "el ambiente era festivo, fue fácil llegar hasta la puerta, había mucha gente pero no nos impedía el paso". 13/05/2019 10:38

Alberto Pozas La abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, pregunta sobre cómo vivió las concentraciones masivas del 20 de septiembre de 2017, cuando miles de personas rodeaban la Consellería de Economía protestando contra los registros de la operación Anubis. Para cuando llegó al departamento de Exteriores "ya había gente concentrada, sindicalistas de CCOO para protestar contra esa acción de la Guardia Civil". 13/05/2019 10:36

Alberto Pozas Mireia Boya ha sido acusada, en calidad de expresidenta del grupo de la CUP en el Parlament de Catalunya, de haber impulsado las leyes de desconexión. 13/05/2019 10:35

Alberto Pozas La exparlamentaria de la CUP comparece acompañada de su abogado y el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le explica que puede no contestar a las preguntas que puedan perjudicar a su defensa de cara al juicio por desobediencia que le espera en el Tribunal Superior de Catalunya. 13/05/2019 10:34

Alberto Pozas El siguiente testigo es Mireia Boya, que fue procesada por desobediencia aunque finalmente será juzgada en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Ella declaró ante el juez Llarena hace más de un año, como imputada, y la Fiscalía pide una multa de 30.000 euros para ella. 13/05/2019 10:33

Alberto Pozas En esa biblioteca, explica, no se presentó ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil. 13/05/2019 10:30

Alberto Pozas En esa biblioteca había un binomio de Mossos d'Esquadra en las inmediaciones. "Intentaron entrar y no pudieron por la acumulación de unas 200 personas, el acceso era un pasillo y estaba a rebosar". La actitud de la gente era "tranquila, hablaban unas con otras, se iba escuchando por los medios la actuación de la Policía en otras localidades que provocó una cierta inquietud". 13/05/2019 10:29

Alberto Pozas El siguiente en comparecer es el último testigo de la mañana que estuvo el 1-O votando en algún colegio electoral de Catalunya, Jordi Leal. Explica que ese día acudió a votar a una biblioteca de Badalona. 13/05/2019 10:27

Alberto Pozas Los agentes, explica esta testigo, pararon súbitamente en su intento de entrar al centro. Uno de los jueces de Barcelona que investiga el 1-O investiga también las cargas en este centro privado d'Horta. "En ningún momento se lanzó nada contra los agentes, insultos no oí ninguno", explica. 13/05/2019 10:23

Alberto Pozas La siguiente testigo es María Pilar Rodríguez, también votante del 1-O convocada a este juicio por la misma defensa. Donde ella votó, en una escuela privada de Barcelona, llegaron primero los Mossos y después ya la Policía Nacional, empezando entonces los disturbios. 13/05/2019 10:22

Alberto Pozas Explica el testigo que habían visto las imágenes de los disturbios en la localidad barcelonesa de Dosrius y que, para evitar heridos y disturbios similares, decidieron que dejarían hacer su trabajo a la Guardia Civil. 13/05/2019 10:16

Alberto Pozas Los Mossos d'Esquadra, explica el testigo a preguntas ya del fiscal Javier Zaragoza, se quedaron frente al colegio electoral compareciendo varias veces a lo largo del día sin intervenir. "Según lo que me han dicho quisieron entrar en varias ocasiones", relata. 13/05/2019 10:13

Alberto Pozas "Actitud pacífica, con cánticos de democracia, queremos votar, somos gente de paz...", explica este joven sobre la actitud de la gente en ese colegio. "Esperábamos que nos dijeran que venían a cumplir un mandato judicial para abrirles paso, es lo que se había hablado, que no impediríamos la faena de los cuerpos de seguridad, pero cuando llegaron directamente entraron sin decir ni una palabra a nadie", relata. 13/05/2019 10:09

Alberto Pozas Asegura que llegaron "unos cuarenta agentes" al centro de votación y "entraron a golpes de porra contra los ciudadanos que estábamos allí". 13/05/2019 10:07

Alberto Pozas El primer testigo de la sesión número 43 del juicio es Albert Nogueras, uno de los votantes del 1-O convocados por la defensa de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez. El joven explica que ese día fue a votar a la localidad barcelonesa de Vilalba Saserra, donde sí compareció la Guardia Civil. 13/05/2019 10:06