La máquina de la nostalgia: descubre las canciones que sonaban el año en el que naciste

Según un análisis publicado el año pasado en The New York Times, llevado a cabo en base a datos facilitados por Spotify, la adolescencia es clave para determinar los gustos musicales de cada persona. De hecho, asegura que los hombres escuchan (de media) su canción favorita a los 14 años. Mientras tanto, las mujeres lo hacen un año antes.

¿Recuerdas qué canciones sonaban durante tu adolescencia? Si no lo tienes del todo claro, la máquina de la nostalgia te ayudará a descubrir cuáles fueron las canciones más populares de un año en concreto. Desde 1951 hasta 2015. Desde el clásico Because of you de Tony Bennett hasta otros más recientes como Uptown Funk de Bruno Mars y Mark Ronson, el Hello de Adele o el Stay with me de Sam Smith.

El caso de 'Creep'

En el estudio desarrollado por el doctor en economía por la Universidad de Harvard Seth Stephens-Davidowitz, ponen como ejemplo la canción 'Creep', de Radiohead. Según los datos extraídos de Spotify, 'Creep' es la 164ª canción más popular entre los hombres que a día de hoy tiene 38 años. Sin embargo, esta canción no se encuentra entre las 300 mejores canciones para la generación que nació 10 años antes o 10 años después. Los hombres a los que más les gusta 'Creep' tenían aproximadamente 14 años cuando salió la canción, en 1993.

Un patrón que se repite con varias canciones que probablemente hayas disfrutado durante tu adolescencia y que, sin embargo, no han convencido a generaciones anteriores o venideras. Tras acceder a esta plataforma, tan solo tienes que introducir uno de los años correspondientes a tu adolescencia, comprobar cuáles fueron las canciones más populares, y compararlas con las de décadas anteriores o posteriores.

Un éxito viral

A pesar de que se trata de una herramienta que funciona desde hace ya varios años, la máquina de la nostalgia ha vuelto a primera línea gracias a las redes sociales y plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp, donde miles de personas comparten esta página con sus contactos: "Presiona el año y aparece la lista de tus canciones favoritas".

Por lo tanto, esta plataforma vuelve a demostrarnos una vez más que la nostalgia vende. Así lo han demostrado recientemente series como Stranger Things o películas como Ready Player One o Super 8. También otras como las versiones del Rey León, Dumbo o Aladdin en acción real. Proyectos que nos permiten volver al pasado y disfrutar una vez más de nuestra infancia.