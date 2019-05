Juanfran Torres ha anunciado su marcha del Atlético de Madrid este jueves en el auditorio del Wanda Metropolitano. El lateral afirmó que espera "volver pronto al club esta es mi casa" y que es un "orgullo que la gente piense que es una leyenda del Atlético".

"Son mis últimos días en el Atlético, espero volver pronto porque esta es mi casa. Han sido años maravillosos, los mejores de mi carrera donde he vivido grandes momentos. También he sufrido mucho porque me implico al cien por cien", comenzó

El jugador se despide del equipo rojiblanco tras nueve temporadas. Juanfran no aceptó la oferta de renovación que le hizo el Atlético. "Soy hombre de club y volveré a devolver todo lo que me ha dado el Atlético. Os tengo un cariño y hay algo especial entre nosotros", explicó.

"Han sido años donde han pasado muchas cosas pero lo que me llevo en el corazón son las personas. Es un orgullo para mí que la gente piense que soy una leyenda del club. Es algo increíble que piensen que soy uno de ellos", añadió. "Hemos conseguido algo histórico en este club. Mira que ha sido grande, pero creo que lo hemos hecho aún más grande".

"Vino un vikingo y se va un ind io"

"Vengo de un pasado madridista con un padre madridista al que transformé en rojiblanco. El otro día leí que 'vino un vikingo y se va un indio' y tienen razón: soy indio ahora y siempre. He vivido la magia del Atlético de Madrid, la gente me ha dejado darles todo el corazón que tengo", explicó.

Juanfran también se acordó de sus compañeros de plantilla, de los que ha tenido "que despedirse poco a poco". "Mis compañeros han sido lo máximo. Me han enseñado muchísimas cosas y me han hecho ser la buena persona y profesional que soy hoy. El día a día con todos los compañeros. Llevo ocho años aquí y separarme de ellos va a ser complicado", añadió.

"Hay dos palabras los ocho años y medio de Juanfran: entrega y compromiso. Desde el primer entrenamiento hasta su último partido, ha sido el mejor ejemplo de futbolista que se ha dejado la piel", comenzó diciendo el presidente del club Enrique Cerezo. "Se ha convertido en leyenda del Atlético. Hoy es el día en el que le damos las gracias", añadió.