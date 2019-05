Tuchel: "Queremos que Neymar y Mbappé se queden, pero si no es así, encontraremos soluciones"

Thomas Tuchel, entrenador del PSG, no ha sido demasiado contundente respecto la continuidad de Neymar y Mbappé en el club parisino. El técnico alemán ha afirmado que "muchos clubes quieren transferir a los jugadores" y que si se marchan "encontrarán soluciones".

"¡Esto es el fútbol! No somos ingenuos. Muchos clubes quieren transferir a muchos jugadores y el mercado está loco. Pero si me preguntas a mí, el entrenador, sí, los quiero aquí la próxima temporada. Pero si no es así, encontraremos soluciones".

La declaraciones llegan justo después de que Mbappé afirmase que "es el momento de asumir más responsabilidades, quizás en el PSG, quizás en otro lugar". Unai Emery, actual técnico del Arsenal, dijo en El Larguero que "tuvieron que convencer entre todos a Mbappé para que no fichase por el Real Madrid".

"Mbappé tiene metas, es muy inteligente y quizá ha pensado que era el momento de decirlo. Pero está invitado, como todos los jugadores del PSG, a asumir responsabilidades", dijo Tuchel.