Problemas en la batería del McLaren de Carlos Sainz en Mónaco

El español Carlos Sainz no guardará buen recuerdo de esta jornada de jueves en Mónaco. Fue de menos a más, pero no por él ni por sus sensaciones sino porque el MCL34 no pudo salir en la primera tanda. Problemas, en principio, en la batería le limitaron a dar solo cuatro vueltas y casi sin buscar un tiempo.

Por la tarde, intentó recuperar el trabajo perdido y dio 47 vueltas, 20 más que su compañero y debutante en la F1 en Mónaco Lando Norris. Sainz terminó la jornada con un mejor tiempo de 1:12.419, que le valió para ser decimotercero justo por detrás del británico que tenía la ventaja del trabajo matinal.

De todos modos, si el piloto madrileño, a más de un segundo de Hamilton, quiere estar pugnando por la Q3 deberá mejorar, y mucho, casi sin margen de error, ya que los Haas y los Alfa Romeo parecen ir mucho mejor por las calles monegascas.

Fue en global una jornada plagada de errores eléctricos, informáticos y de cambios en los monoplazas. Verstappen lo pagó con su Red Bull por la tarde, pero los dos Haas protagonizaron un hecho casi insólito en unos libres al ver, en la primera tanda, la bandera negra para indicarles que fueran a 'boxes' debido a un problema con la radio del equipo que era obligado solventar.

Mercedes, al mando

El piloto británico Lewis Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas refrendaron el dominio de Mercedes en la jornada de entrenamientos libres de este jueves en el Gran Premio de Mónaco, un posible ensayo de un sexto doblete en lo que va de Mundial de la Fórmula 1, con Ferrari lejos.

Cristiano Ronaldo ha visitado este jueves al equipo Mercedes. / Mark Thompson (Getty Images)

Ambos demostraron que juegan con la clara ventaja que tienen respecto al resto de equipos y pilotos. El británico y el finlandés se fueron intercambiando la primera posición y, si alguien intentaba quitarles el dominio, respondían de inmediato. Tal fue la diferencia que fueron los únicos en rodar en 1:11.1, con el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), tercero a más de 7 décimas.

Las dos flechas plateadas llegaron a firmar mejores cronos con neumático medio que los Ferrari o los Red Bull, sus inmediatos perseguidores y rivales, con el compuesto blanco, mucho más rápido. El trazado monegasco vio pasar a los dos Mercedes cerca de sus muros, aprovechando hasta el último centímetro de margen, en busca del 1:11.118 que firmó finalmente Hamilton, 87 milésimas mejor que Bottas.

A diferencia de la primera sesión de libres, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) no pudo inmiscuirse en la 'guerra civil' de Mercedes. Terminó sexto por la tarde, aquejado de varios problemas en su monoplaza que le dejaron con 17 escasas vueltas en su haber y, aún así, cerca de su compañero Pierre Gasly, cuarto, pero con 39 giros por Mónaco.

Sorprendió ver al tailandés Alex Albon, quinto con su Toro Rosso, entre sus superiores de Red Bull y en tiempos similares a los de Vettel -que tuvo un susto casi empotrándose en el muro de 'Sainte Devote' a final de recta- y siendo mucho mejor de la decepción de la jornada, el piloto local de Ferrari Charles Leclerc, décimo por la tarde y más de un segundo más lento que los de cabeza, por detrás incluso de los dos Alfa Romeo de Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi.