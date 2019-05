Muguruza: "Creo que puedo ser campeona de Roland Garros"

La española Garbiñe Muguruza cuenta con su transformación en los Grand Slam para dar la sorpresa y alzarse, por segunda vez en su carrera, con el torneo de Roland Garros, que comienza el próximo domingo.

La número 19 del mundo, de 25 años, aseguró este viernes que se ve con opciones de levantar la Copa Suzanne Lenglen, pese a que en la reciente gira de tierra batida solo cuenta con dos triunfos, los mismos que derrotas.

"Creo que puedo ser campeona, me digo que puedo hacerlo, pero está claro que solo gana una", aseguró Muguruza, que debutará frente a la estadounidense Taylor Townsend, contra quien no ha jugado antes.

La jugadora, que ganó en París en 2016, aseguró que no evita la presión de ser considerada como una de las candidatas al título final. "Tengo la presión todos los días, no intento pensar en lo que piensan los demás, me pongo la presión yo misma, quiero ser buena, levantar trofeos (...) Me gusta la presión, siempre me ha gustado", dijo.

"Llego bien físicamente, mejor que en el último partido en Roma. He trabajado bien para recuperarme, he entrenado bien, entreno bien desde hace mucho tiempo y espero que se dé un buen resultado", aseguró.

La tenista dijo que eso pasa por "llegar a las rondas finales" y, aunque evitó ponerse un objetivo concreto aclaró: "un buen resultado es llegar a la final del torneo". Muguruza aseguró que perder en Roland Garros "duele como en cualquier otro Grand Slam", pero reconoció que "un poco mas porque se le tiene mucho cariño".

Por ahora, la española solo piensa en su primera rival, que definió como "una tenista con mucho talento y un juego inusual". "Las primeras rondas de un Grand Slam son una aventura. Trataré de superarla", señaló.