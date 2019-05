Rafa Nadal contesta, por fin, a la pregunta que llevan haciéndole 16 años

Rafael Nadal siempre es un referente en el mundo del deporte. Lo demostró en el Masters 1000 de Roma, donde este fin de semana volvió a ganar por novena vez, y en la comparecencia posterior ante los medios. En ese momento, el español fue preguntado por cómo entrena para tener tanta fortaleza mental.

El \'trabajo mental\' de @RafaelNadal para llevar tantos años al máximo nivel. Lo contó después de ganar en Roma y es una lección magistral pic.twitter.com/qGUu4gU0ei — Carrusel Deportivo (@carrusel) 22 de mayo de 2019

En su respuesta, el campeón español defendió que "se trabaja a nivel mental" cuando se salta a la pista "cada día" sin quejarse si "lo haces mal, tienes problema o sufres dolor". "Pones la actitud y la cara correcta y no te sientes negativo sobre los problemas que están ocurriendo".

"Si estoy jugando regular, si tengo problemas, yo salto a la pista con la pasión de seguir entrenando. Es lo que he hecho durante toda mi carrera: no frustrarme cuando las cosas no van bien, no ser negativo", añadió.