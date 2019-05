Los principales candidatos para suceder a Theresa May tras su dimisión

El nombre que más suena para suceder a Theresa May tras su anuncio de este viernes es el exministro de exteriores Boris Johnson, pero cuenta con tantos apoyos como detractores dentro de su propio partido. La contienda se amplía con Andrea Leadsom, la que fuera líder de los comunes, Sajid Javid, ministro del interior, Jeremy Hunt, ministro de exteriores y Dominic Raab, entre otros.

El exministro de exteriores, Boris Johnson / Andrew Yates (REUTERS)

El antiguo ministro de exteriores que dimitió del gabinete por el plan Chequers que presentó Theresa May el pasado mes de Julio. Boris Johnson es llamado el candidato “Heineken” capaz de conseguir votos más allá de las filas tories.

Su popularidad entre los conservadores le da una alta posibilidad de ganar la contienda si consigue mantenerse entre los candidatos en la contienda final, porque el ínclito exalcalde de Londres, tiene tantos apoyos como detractores, incluso un movimiento llamado “paremos a Boris”, una campaña puesta en marcha por sus críticos que ha tenido un éxito inesperado entre los conservadores enfadados con el histrionismo Johnson.

La exlíder de la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom / Peter Summers (Getty Images)

Otra figura política importante en el panorama conservador es Andrea Leadsom, la antigua líder de los comunes, que se distanció del gabinete de May en la noche de las elecciones europeas diciendo que no podía seguir apoyando el acercamiento del gobierno al ‘brexit’, y que no se veía capaz de llevarlo a cabo en las actuales circunstancias. En su contra, que se ha separado del efecto May muy tarde y muy interesadamente. Tampoco juega a su favor, que apenas cuenta con experiencia en las elecciones del partido, y sus salidas de tono en entrevistas en los medios de comunicación, donde se le ha oído argumental que ella sería una líder mejor que May porque tiene hijos. Tiene muchos y buenos apoyos entre los defensores del ‘brexit’.

El ministro de Interior, Sajid Javid / HANNAH MCKAY (REUTERS)

Sajid Javid, Ministro de Interior, que a pesar de manifestarse euroescéptico defendió la permanencia en la Unión Europea. Ahora lidera otro movimiento separatista incluso sin acuerdo, y ha sido uno de los más críticos en las reuniones del consejo de ministros de Theresa May. Es ambicioso y listo, con un historial como hijo de un conductor paquistaní de autobuses que ha conseguido con su esfuerzo e inteligencia llegar a lo más alto y que ahora puede situarse en la línea de salida para el liderazgo conservador. Un par de traspiés políticos en la última época, relacionados con la inmigración, no han hecho mermar sus posibilidades.

Jeremy Hunt, Ministro de Exteriores, que ha pasado de apoyar un segundo referéndum a rechazar la idea de cualquier acuerdo incluso uno de salida. Irse de Europa aun sin acuerdo. Se presenta como el candidato de consenso, el que puede unir las distintas facciones en las que se han dividido los conservadores.

Michael Gove, Ministro de Medio ambiente, y quien junto a Boris Johnson gano el voto de la campaña del ‘brexit’ en el 2016. Incluso sus críticos admiten que él es uno de los pocos ministerios que ha tenido algún éxito en materia de política medioambiental después de que May le recuperara para el cargo tras haberle despedido de otro. Ha sido uno de los promotores del acuerdo de salida de la Unión Europea. Él es uno de los defensores de conseguir un acuerdo para salvar el ‘brexit’.

Dominic Raab, el antiguo secretario del ‘brexit’. Euro escéptico, jefe de gabinete de David Davis y ocupando su puesto cuando el otro dimitió de su cargo. Su falta de experiencia política en primera línea juega en su contra.

Terminamos esta lista con Matt Hancock el Ministro de Salud, un hombre joven, sin gran pasado político, que a los 40 es el candidato más joven. Un superviviente del régimen de David Cameron y criado en el nido de May, fue parlamentario en el 2010 y jefe de gabinete de George Osborne, que dejó su impronta como Secretario de Cultura que ha modificado el sistema educacional y cultural adecuándolo a la era digital y los gigantes de internet. Da muy bien en televisión y tiene buena oratoria. Todo ello combinado le hace un candidato a tener muy en cuenta.