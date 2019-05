Brienne de Tarth predijo el final de 'Juego de Tronos' hace años

Atención, en el siguiente artículo encontrarás información sobre el último capítulo de Juego de Tronos. Por esa misma razón, si todavía no lo has visto, te recomendamos que no sigas.

Juego de Tronos ha llegado a su fin. Ocho temporadas y 73 capítulos más tarde, la serie inspirada en la saga de novelas Canción de hielo y fuego se despedía de sus seguidores con un capítulo repleto de sorpresas. Desde la muerte de Daenerys Targaryen a manos de Jon Snow hasta la independencia de Invernalia o el nombramiento de Bran Stark como rey de los Seis Reinos.

¿Quién diría hace unos años que el más joven de los Stark lograría ser el rey de Poniente? A pesar de que las casas de apuestas le situaban entre los grandes favoritos al trono, los seguidores de la serie pensaban que ese asiento estaba reservado a personajes como Cersei Lannister, Daenerys Targaryen, el Rey de la Noche o Jon Snow.

La fe de Gwendoline Christie

La actriz Gwendoline Christie, quien interpreta a Brienne de Tarth en Juego de Tronos, fue una de las pocas que tenía fe ciega en Bran Stark. Así lo demostraba hace un par de años durante una entrevista para Extra, en la que fue preguntada junto a Nikolaj Coster-Waldau sobre el personaje que acabaría en el Trono de Hierro al final de la serie.

En primer lugar, Coster-Waldau (Jaime Lannister en la ficción) apostó por Daenerys Targaryen y por el Rey de la Noche: "Daenerys tiene el mayor número de probabilidades de conseguirlo, también este tío (en referencia al antagonista de la serie). A continuación, Christie apostó por alguien menos previsible: "¿Pero no crees que va a ser alguien que no te esperas para nada? ¿No crees que ellos son la elección más obvia y que lo que sabemos de la serie es que te sorprende constantemente?"

"Me pregunto si no acabará siendo Bran"

Por esa misma razón, la actriz que interpretó a Brienne de Tarth apostó por el más joven de los Stark: "Me pregunto si no acabará siendo Bran". Para ello se apoyó en la habilidad de Bran para saltar en el tiempo. Una habilidad que, bajo su punto de vista, le permitiría conocer las consecuencias de la batalla de Desembarco del Rey antes de tiempo y prepararse para ser el gran Rey de Poniente.

Sin embargo, Coster-Waldau desechó esta teoría en cuestión de segundos: "¿El Cuervo de Tres Ojos como rey? Eso no tiene ningún sentido". No obstante, el tiempo ha acabado dándole la razón a la actriz británica. Dos años después de estas declaraciones, la actriz ha compartido aquella entrevista demostrando su predicción.