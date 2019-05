Tüchel, sobre una salida de Neymar o Mbappé: "No puedo prometer eso porque no quiero ser ingenuo"

El futuro de Kylian Mbappé y Neymar en el PSG suma un nuevo capítulo ante una posible salida de cualquiera de las dos estrellas del conjunto francés al volver a hablar el recién renovado Thomas Tüchel, que aprovechó su visita al GP de Mónaco de Fórmula 1 para pronunciarse de nuevo en el canal Sky Sports.

"Estoy acostumbrado a esto, todavía es mayo y lo que diga ahora podría no ser cierto dentro de un mes. Hay mucha especulación y eso significa que tenemos mucha calidad y talento. Como entrenador, tengo un único deseo, que permanezcan todos mis jugadores en el PSG y continúen con nuestro proyecto. Mi deseo es claro pero no puedo prometer nada porque eso sería ingenuo y no quiero ser ingenuo en este negocio" admitió Tuchel sobre el futuro de las estrellas del PSG.

Estas declaraciones llegan en medio de la posible salida de uno de los grandes pilares del PSG este verano con dirección Chamartín, donde esperarían a cualquiera de los dos con los brazos abiertos. Tanto Neymar como Mbappé han realizado declaraciones en las últimas semanas dejando 'semi-abierta' la puerta de su salida.