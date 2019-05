Sale a subasta un ordenador infectado por los virus más peligrosos de la historia

¿Te gastarías más de un millón de euros en un ordenador repleto de virus? El artista chino Guo O Dong te ofrece la posibilidad de hacerte con un Samsung NC10, que actualmente tiene un valor de mercado de unos 50 euros, por poco más de 1.200.000 dólares. Una "obra de arte", tal y como explica su autor, que da cobijo a seis de los virus más peligrosos de la historia.

Según explica el autor de la obra, el equipo está sellado y no tiene conexiones con ninguna red. Es decir, no puede ser utilizado para propagar los distintos virus a terceros dispositivos. Para hacerte con él tan solo tienes que acceder a la página web de la obra, realizar la puja, y esperar al fin del plazo. Desde que comenzara la puja, la obra ha pasado de valer un millón a 1.200.000 dólares y todo apunta a que no será el precio final.

Los virus más peligrosos de la historia

Entre los distintos virus instalados en este ordenador podemos encontrar algunos como el clásico virus I LOVE YOU, que llegó a afectar a más de 500.000 sistemas, MyDoom, un gusano informático que provocó importantes daños a nivel económico o el ataque ransomware Wannacry, que se adentraba en 200.000 ordenadores de 150 países en mayo de 2017. También otros no tan conocidos como SoBig, DarkTequila y BlackEnergy.

Según explica el autor de la obra, los cuatro primeros fueron virus que infectaron y dañaron millones de equipos en todo el mundo. Mientras tanto, DarkTequila y BlackEnergy llegaron a robar miles de contraseñas bancarias en Sudamérica e incluso a provocar un costoso apagón en Ucrania en 2015. Por lo tanto, seis de los virus más letales en un único ordenador.

Las consecuencias de Wannacry

Tal y como demuestra el artista a través de una retransmisión en directo de la obra, expuesta actualmente en Nueva York, el equipo muestra en su pantalla la imagen de Wannacry al secuestrar los archivos de un PC. Una obra de arte que, según Guo O Dong pretende mostrar un catálogo de amenazas históricas que han comprometido a millones de ordenadores en todo el mundo.

En definitiva, aquella persona que se haga con este ordenador podrá ser testigo de algunos de los virus más letales de la historia. Unos virus que no solo afectaban al mundo digital, tal y como demostraba Wannacry después de paralizar la atención médica en 16 centros de Reino Unido.