Desde que publicara Malamente, hace cosa de un año, la artista catalana Rosalía ha pasado de ser una de las grandes esperanzas de la música en español a convertirse en una auténtica referencia a nivel internacional. Así lo demuestra la prensa especializada del sector, que sitúa su último disco como uno de los imprescindibles del año.

A lo largo de estos últimos meses, el fenómeno Rosalía no ha parado de crecer. Todo ello gracias al apoyo de medios como el New York Times, Billboard, Pitchfork NPR o el New Yorker, quienes alaban El Mal Querer y canciones como Malamente o Con Altura, su último gran éxito. Una lista de medios a las que se suma la revista Time, quien ha reconocido esta canción como una de las mejores de 2019.

"Suena como el futuro de la música pop global"

La revista destaca, entre otras cosas, la facilidad de Rosalía para adentrarse en distintos estilos musicales: "La artista española Rosalía ha demostrado ser camaleónica durante su rápido ascenso en el último año. Ha interpretado baladas de James Blake, voluptuosos himnos dancehall y las tristes interpolaciones de Justin Timberlake con igual aplomo".

Sin embargo, en esta ocasión, la publicación no se centra en su trayectoria, sino en su último éxito: "En Con Altura se encuentra con el rey del reguetón J Balvin en su propio terreno, intercambiando bares con él, con una actitud inquebrantable que bordea la frigidez. Con Altura suena a dembow, hip-hop y flamenco, con influencias de Oriente Medio asperjadas. Es decir, suena como el futuro de la música pop global".

Desde Rosalía hasta los Jonas Brothers

Junto a Rosalía y J Balvin, la revista destaca a otros nombres como Annita, Cautious Clay, G-Eazy, Blueface, Allblack & YG, Guaynaa, Lis Nas X, Billy Ray Cyrus, Mark Ronson o Lykke Li Lizzo. Artistas, que conquistaron la escena musical a lo largo de 2018, que vuelven en 2019 con nuevos temas con el objetivo de establecerse como referentes a nivel internacional.

En esta lista también podemos encontrar a los Jonas Brothers, quienes volvían hace apenas unos meses por todo lo alto con Sucker. Tras varios años sin saber nada sobre ellos (en el ámbito musical), el trío compuesto por Joe Kevin y Nick Jonas reaparecía en televisión y anunciaba un nuevo disco, que saldrá a la venta el próximo 7 de julio.