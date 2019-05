Sara Carbonero ya ha sido dada de alta: "Todo en orden, toca ponerse fuerte"

La periodista Sara Carbonero ya está en casa después de haber recibido el alta. Ha sido operada de un cáncer de un ovario. Hace una semana Carbonero explicó a través de su cuenta de Instagram que le habían descubierto un tumor maligno en el ovario. En la red social explica: "Ya en casa y todo en orden. Muchísimas gracias por todas las muestras de cariño que he recibido estos días. Me encantaría responder una por una pero es imposible. Ahora toca ponerse fuerte y seguir. Gracias a todos de corazón".

El nuevo revés familiar ocurre un mes después de que el padre de sus hijos, Iker Casillas, sufriera un infarto de miocardio mientras entrenada con el Oporto. El portero fue sometido a un cateterismo y tras pasar unos días en el hospital se recupera en casa.

Sara Carbonero explicaba así hace apenas una semana lo que le estaba ocurriendo: "Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente".