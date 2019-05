Adriana Lastra rechaza el "intercambio de cromos" en Madrid con Ciudadanos

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha rechazado este martes un escenario de "intercambio de cromos" en Madrid con Ciudadanos para que la formación 'naranja' apoye al candidato socialista Ángel Gabilondo, a cambio de que Begoña Villacís sea alcaldesa de Madrid apoyada por el PSOE.

Preguntada si ve posible que el apoyo de Ciudadanos a Gabilondo en la Comunidad de Madrid pueda llegar si el PSOE respalda a Villacís en el consistorio de la capital, Lastra ha avisado que el PSOE no "mercadea" con los votos. "Esto no es mercado persa, no mercadeamos con el voto de la gente. Quien quiera eso no ha entendido nada", ha afirmado la portavoz socialista en la Cámara Baja.

Con todo, ha señalado que el PSOE "no da por perdida la batalla" por la Comunidad de Madrid y ha reclamado a Ciudadanos que apoye la investidura de Gabilondo para "frenar a la ultraderecha". Lastra ha indicado que su partido quiere "afianzar" los resultados obtenidos en las elecciones municipales y autonómicas de este domingo, dado que el PSOE ganó en varios territorios pero no tiene asegurado gobernar.