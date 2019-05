DIRECTO | El tribunal examina los vídeos del 1-O propuestos por las defensas

Alberto Pozas Termina el tribunal de exhibir los vídeos de las acusaciones y empiezan los de las defensas. Los primeros vídeos serán los propuestos por Andreu van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva. 29/05/2019 10:34

Alberto Pozas El siguiente vídeo es el acto de cierre de campaña del referéndum ilegal el 29 de septiembre, con la participación entre otros de Jordi Cuixart. 29/05/2019 10:32

Alberto Pozas Otros vídeos muestran a los votantes organizando la "resistencia pacífica" en los colegios y centros de votación antes de la llegada de las Fuerzas de Seguridad del Estado el 1-O. 29/05/2019 10:20

Alberto Pozas Son declaraciones como éstas las que llevaron a los comisarios de Mossos a mostrar su descontento con la actuación de Forn a lo largo del juicio. 29/05/2019 10:19

Alberto Pozas El segundo vídeo es una entrevista del entonces conseller de Interior, Joaquim Forn, en la emisora Rac1 con Jordi Basté. Una entrevista en la que acusó a la Guardia Civil y la Policía Nacional de venir a Catalunya a alterar el orden público. 29/05/2019 10:19

Alberto Pozas El primer vídeo de los propuestos por la Abogacía del Estado que ayer no fueron exhibidos es de los 'Jordis' y Neus Lloveras, presidenta de la AMI, en un acto de promoción del referéndum. 29/05/2019 10:10

Alberto Pozas En unos minutos empieza la 49ª jornada de juicio al procés independentista. El tribunal, tras examinar algunos vídeos de la Abogacía del Estado que ayer se quedaron sin exhibir, empezará con los vídeos de las defensas. 29/05/2019 10:06

Alberto Pozas El tribunal interrumpe la sesión hasta mañana y anuncia que el jueves no habrá sesión. 28/05/2019 19:35

Alberto Pozas La Abogacía del Estado exhibe varios vídeos de votantes del 1-O jaleando a los Mossos d'Esquadra al grito de "aquesta és la nostra policia". 28/05/2019 19:17

Alberto Pozas La sala retoma la exhibición de vídeos con las imágenes propuestas por la Abogacía del Estado. Su escrito de acusación entiende que no hubo violencia en Catalunya y les atribuye un delito de sedición, no de rebelión como la Fiscalía. 28/05/2019 18:26

Alberto Pozas Otro vídeo, éste del 20-S, muestra a Jordi Sànchez el 20-S dirigéndose a los concentrados. "Os pedimos máxima tranquilidad, siempre actitud no violenta, nos van a provocar". 28/05/2019 16:31

Alberto Pozas La Fiscalía exhibe un vídeo grabado en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona). La Guardia Civil llega, empieza a apartar a la gente de la puerta y en los disturbios un agente cae al suelo y se lleva una patada en la cabeza. 28/05/2019 16:27

Alberto Pozas El tribunal retoma la exposición de vídeos del 20-S y del 1-O. En estos momentos ven uno grabado en Sant Cebrià de Vallalta. 28/05/2019 16:11

Alberto Pozas En el Tribunal Supremo otorgan un valor relativo a estos vídeos, al entender que muchos de ellos están cortados y dejan muchas cosas sin mostrar. El propuesto hoy por la Fiscalía sobre Sant Martí Sesgueioles, por ejemplo, termina justo antes de empezar la intervención de la Guardia Civil. 28/05/2019 14:16

Alberto Pozas Por el momento, el tribunal ha visto imágenes propuestas por la Fiscalía: del 20-S en Barcelona y del 1-O en diversas localidades catalanas como la capital, Fonollosa, Castellbisbal, Castellgalí, Sant Andreu de la Barca, Dosrius o Sant Martí Sesgueioles. 28/05/2019 14:04

Alberto Pozas "Queremos entrar, venimos a hacer nuestro trabajo, coger lo que hay dentro y nos vamos", dice un guardia civil. "Yo tengo mi familia también", explica el guardia civil y le gritan los concentrados que "¡No lo parece!". "Todo pacífico, quitar las barricadas e ir quitando a la gente", es la instrucción del guardia civil que lidera el operativo. 28/05/2019 13:40

Alberto Pozas El tribunal empieza ahora a examinar vídeos también grabados por policías y guardias civiles el 1-O. El primero es sobre su actuación en Sant Martí Sesgueioles. 28/05/2019 13:37

Alberto Pozas "Sense violència", se escucha también gritar a muchos manifestantes en los vídeos mientras se suceden los disturbios. 28/05/2019 12:49

Alberto Pozas Las imágenes muestran a decenas de votantes impidiendo la entrada de agentes de la Guardia Civil en los colegios, y a los mismos agentes empleando la fuerza contra ellos para abrirse paso, incluso usando un ariete para abrir la puerta. 28/05/2019 11:41

Alberto Pozas Son imágenes sacadas de diversos medios de comunicación, por ejemplo de TV3, de El Mundo o de EuropaPress entre otros. 28/05/2019 11:36

Alberto Pozas La Fiscalía exhibe vídeos de algunos de los puntos más conflictivos del 1 de octubre, por ejemplo el centro de Barcelona o la localidad de Sant Joan de Vilatorrada. 28/05/2019 11:35

Alberto Pozas En otro vídeo, decenas de personas aporrean el capó de un coche en uno de los registros del 20-S mientras agentes de la Guardia Civil intenta impedirlo. En estas imágenes se ven agentes de Mossos d'Esquadra colaborando con la Guardia Civil. 28/05/2019 11:24

Alberto Pozas El tribunal anuncia formalmente que tiene intención de dejar el juicio visto para sentencia el 11 de junio. Su previsión es escuchar los informes de las acusaciones el 3 de junio y escuchar a las defensas y la última palabra los días 10 y 11. 28/05/2019 11:22

Alberto Pozas El juez Marchena insta a las partes a avisar si creen que dos vídeos son de los mismos hechos pero desde distinto ángulo. Acaban de ver las mismas imágenes de los 'Jordis' subidos en coches de la Guardia Civil desde dos ángulos distintos. 28/05/2019 11:19

Alberto Pozas "Desde este altar tan majestuoso", gritó Jordi Cuixart desde lo alto del coche de la Guardia Civil destrozado. 28/05/2019 11:18

Alberto Pozas "No sortiran", grita la gente en este vídeo grabado ya por la noche, cuando los 'Jordis' desconvocaron la concentración. "Boti, boti, boti, espanyol qui no boti", se escucha también. 28/05/2019 11:14

Alberto Pozas Este vídeo es una de las pruebas clave para que la Fiscalía incluya las protestas masivas del 20-S en la acusación por rebelión contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Sus defensas entienden que demuestran que en todo momento llamaron a manifestarse pacíficamente y no interrumpir el trabajo de la comitiva judicial. 28/05/2019 11:09

Alberto Pozas Se observa en este vídeo cómo los 'Jordis', con un megáfono, alentan las protestas desde lo alto de un coche de la Guardia Civil, convocan para el 21 de septiembre una protesta frente al TSJC y piden una actitud "tranquila". Se escuchan los pitidos de la gente cuando desconvocan la manifiestación de ese 20-S al grito de "ni un pas enrere". 28/05/2019 11:06

Alberto Pozas Muchos de estos vídeos han sido aportados al sumario y emitidos cientos de veces por televisión y diversas redes sociales. 28/05/2019 11:04

Alberto Pozas El primer vídeo es del 20 de septiembre, de las protestas frente a la Consellería de Economía de Barcelona. Se puede ver a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart encima de un coche de la Guardia Civil grabado por TV3. 28/05/2019 11:01

Alberto Pozas El tribunal anuncia que empezará a ver los vídeos propuestos por la Fiscalía. 28/05/2019 10:58

Alberto Pozas El juez Marchena explica que verán los vídeos pero nadie comentará su contenido, ni siquiera si ese comentario sale en el propio vídeo. "Los vídeos no van a admitir valoraciones personales, ni de profesionales que grabaron los vídeos ni de ciudadanos que narran lo que vamos a ver, ni de representantes políticos que hacen una valoración, nos interesa el tratamiento jurídico". 28/05/2019 10:53

Alberto Pozas El juez Marchena está excluyendo de la fase documental muchos informes de la Guardia Civil que han sido claves para la fase de instrucción y para la acusación que ejerce la Fiscalía. Acaba de apuntar a uno en torno a los hechos del 1-O, por ejemplo. 28/05/2019 10:28

Alberto Pozas El tribunal rechaza las valoraciones de la Guardia Civil en torno a algunos aspectos clave para la Fiscalía: el documento #EnfoCATs, la agenda Moleskine, informes sobre escraches a la Guardia Civil en Catalunya, personalidades que acudieron el 20-S a la Consellería, etcétera. 28/05/2019 10:19

Alberto Pozas Es un movimiento relevante del tribunal: explica que no acepta como prueba las valoraciones que hace la Guardia Civil de algunos documentos clave del caso, como #EnfoCATs o la agenda de Jové. Sólo estudiará los documentos sin tener en cuenta las valoraciones que hicieron los investigadores, que han comparecido en este juicio. El objetivo, explica Marchena, es "rechazar informes valorativos que no pueden sustituir la aportación que podrían haber ofrecido a la sala los que suscriben ese informe". 28/05/2019 10:15

Alberto Pozas Lo mismo sucede, explica Marchena, con el informe "valorativo" de lo que viene en la agenda intervenida a Josep María Jové. Solo estudiará la transcripción, igual que con el documento #EnfoCATs. 28/05/2019 10:14

Alberto Pozas El presidente si explica que excluye algunos documentos propuestos, por ejemplo un informe de la Guardia Civil sobre llamamientos públicos de Oriol Junqueras a participar en el referéndum. "Se excluye expresamente", aunque permite los anexos documentales. No aceptan las valoraciones realizadas por tanto por los investigadores. 28/05/2019 10:13

Alberto Pozas Explica también Marchena que no interpreta el "error" de la Fiscalía al formular su prueba documental en el juicio como "una renuncia". Admitirá por tanto las pruebas documentales propuestas por la Fiscalía para esta fase del juicio. 28/05/2019 10:08

Alberto Pozas Explica Marchena que el tribunal ha detectado "contradicciones que se han apreciado en numerosísimos testigos de acusaciones y defensas, de lo que se trata es de someter esas declaraciones a las reglas generales de valoración". 28/05/2019 10:06

Alberto Pozas El juez Manuel Marchena anuncia que no habrá un careo entre el coronel Diego Pérez de los Cobos y el mosso Ferrán López. Explica que un careo es algo "excepcional" y que "esas contradicciones, si se advierten, serán objeto de apreciación" en la sentencia. 28/05/2019 10:05

Alberto Pozas La Fiscalía ya ha decidido que mantendrá la acusación por un delito de rebelión contra los líderes independentistas. Las partes tendrán que confirmar o modificar sus conclusiones provisionales de cara al final del juicio: http://cort.as/-IoAN 28/05/2019 10:03

Alberto Pozas En unos minutos empieza la sesión número 48 del juicio al procés independentista. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, debe anunciar si acepta alguna impugnación realizada por las defensas contra la documental propuesta por la Fiscalía. 28/05/2019 10:03

Alberto Pozas Será uno de los momentos clave del juicio: saber por ejemplo si la Fiscalía mantiene en los términos provisionales la acusación por rebelión. 27/05/2019 17:06

Alberto Pozas El presidente del tribunal anuncia que en cuanto acaben de ver los vídeos, lo que podría suceder esta semana, las partes tendrán que entregar sus conclusiones definitivas. "Inmediatamente después de la práctica documental pasaríamos a la formulación de conclusiones, elevación de conclusiones definitivas". Pide que se haga también por escrito. 27/05/2019 17:06

Alberto Pozas La defensa de Oriol Junqueras y Raül Romeva, el abogado Andreu van den Eynde, aligera los trámites explicando que da por reproducidos sus escritos de solicitud de prueba documental. Lo mismo hace Xavier Melero, abogado de Joaquim Forn. Ambos explican dos documentos que solicitan que se reproduzcan ante la sala. 27/05/2019 16:06

Alberto Pozas En unos minutos el tribunal retoma la fase documental del juicio. Las defensas todavía tienen que exponer su propia documental. 27/05/2019 16:04

Alberto Pozas Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart, impugna también la aportación de buen número de los correos electrónicos intervenidos a los acusados. "No consta el modo en que se hizo el volcado". Judith Gené, abogada de Meritxell Borràs, critica que la Abogacía del Estado llegó a proponer toda la causa como prueba documental. 27/05/2019 13:25

Alberto Pozas Las defensas vuelven a impugnar toda la documentación llegada del juzgado 13 de Barcelona y de la Audiencia Nacional a esta causa. 27/05/2019 13:22

Alberto Pozas Melero, abogado de Joaquim Forn, explica que no impugnan ningún documento propuesto por las acusaciones ya que les pueden incluso beneficiar: "Apuntalan suficientemente la tesis de la defensa", explica 27/05/2019 13:01

Alberto Pozas Marchena anuncia que responderá estas alegaciones cuando acabe la prueba documental. "Abrimos el turno de impugnaciones", explica, aclarando que no es necesario que Rosa Seoane siga leyendo los 70 folios restantes de documentación. 27/05/2019 12:49

Alberto Pozas El abogado de Joaquim Forn se queda solo, el resto exigen que la Fiscalía no tenga una segunda oportunidad para proponer la documental. 27/05/2019 12:47

Alberto Pozas El abogado de Forn explica que en ningún caso ha entendido que la Fiscalía renunciase a la documental. El abogado de Junqueras y Romeva explica que él sí ha entendido eso. 27/05/2019 12:44

Alberto Pozas La fiscal Consuelo Madrigal reitera que el no haber citado todos los documentos solicitados no implica que renuncie a ellos. 27/05/2019 12:40

Alberto Pozas El abogado Xavier Melero (Joaquim Forn) interrumpe a Marchena antes de retomar la documental. "Me doy por instruido" dice, con la esperanza de no tener que escuchar el resto de 70 folios de documental de la Abogacía del Estado. 27/05/2019 12:39

Alberto Pozas Solicita también que se exhiban numerosos tuits y también correos electrónicos intervenidos durante la investigación y contenidos en el sumario. 27/05/2019 11:35

Alberto Pozas La Abogacía del Estado solicita la exhibición de numerosos documentos relacionados con la posible malversación de caudales públicos, como por ejemplo facturas que acreditan los pagos de algunos encargos relacionados con la logística del referéndum ilegal. 27/05/2019 11:14

Alberto Pozas Rosa Seoane, Abogada del Estado, empieza a leer los noventa documentos que quiere que se exhiban en la fase documental del juicio. El juez Marchena explica que no puede limitarse a remitirse al escrito presentado al comienzo del juicio. 27/05/2019 10:52

Alberto Pozas "Yo no le puedo decir al fiscal lo que tiene que hacer", explica Marchena a Consuelo Madrigal, pasando el turno a la Abogacía del Estado. 27/05/2019 10:48

Alberto Pozas La fase documental empieza con las pruebas que propone la Fiscalía. La fiscal Consuelo Madrigal explica la lista, que recoge entre otras cosas entrevistas concedidas por Joaquim Forn durante el otoño de 2017 o el acuerdo de Govern firmado para hacerse cargo de los gastos del referéndum ilegal de forma solidaria. También propone estudiar el contenido del documento #EnfoCATs o la agenda intervenida a Josep María Jové. 27/05/2019 10:30

Alberto Pozas Las defensas podrán impugnar "aquellos documentos que consideren que o bien no responden al documento que maneja la sala o su autenticidad", explica. "No se trata de abrir un debate de lo que el documento prueba", añade, dejando claro que no será posible debatir, por ejemplo, sobre si un vídeo demuestra una u otra cosa. 27/05/2019 10:24

Alberto Pozas El presidente del tribunal, Manuel Marchena, rechaza que algunos testigos que comparecieron en este juicio envíen los vídeos que grabaron el 1-O. "La sala va a poder obtener una convicción acerca de lo que allí sucedió" con los "numerosísimos vídeos" que ya hay aportados, dice. 27/05/2019 10:21

Alberto Pozas En unos minutos empieza la 47ª sesión del juicio al procés independentista. Una vez finalizadas las fases testifical y pericial llega la documental con decenas de vídeos propuestos por las partes del 20-S y del 1-O. 27/05/2019 09:56

Alberto Pozas Toni Baños y Eulàlia Reguant, por no contestar a las preguntas de Vox cuando declararon como testigos en febrero: Hoy también el tribunal del procés ha decidido confirmar las multas de 2.500 euros que impuso a los exdiputados de la CUP,, por no contestar a las preguntas de Vox cuando declararon como testigos en febrero: http://cort.as/-Ibc_ 23/05/2019 18:11

Alberto Pozas El Tribunal Supremo, los jueces de lo contencioso, han decidido avalar la decisión del ejecutivo central de destituir a Carles Puigdemont en 2017 en aplicación del artículo 155: http://cort.as/-Ibbc 23/05/2019 18:09

Alberto Pozas Termina la prueba pericial, el presidente del tribunal anuncia que el próximo lunes empezará la fase documental del juicio con el visionado de vídeos propuestos por las partes en torno al 20-S y el 1-O. 23/05/2019 17:34

Alberto Pozas Comparecen los dos últimos peritos informáticos del día: José Navarro y Rubén Pujol, solicitados por las defensas de Jordi Cuixart y Dolors Bassa. 23/05/2019 17:15

Alberto Pozas Alguno de los abogados no puede aguantar la risa ante las explicaciones lingüísticas que está ofreciendo la perito Rigau. La defensa de Forn busca combatir una frase que se atribuye al exconseller aparentemente dando por hecho que el referéndum ilegal debía celebrarse a costa de cualquier cosa. 23/05/2019 17:08

Alberto Pozas Forn cuestiona la traducción que hace un informe de la Guardia Civil: "El día 1 de octubre se ha de celebrar el referéndum", atribuyen los agentes a Forn. La perito explica que tendría que haberse traducción al castellano por "se va a celebrar" o "se puede celebrar". 23/05/2019 17:04

Alberto Pozas La siguiente perito es Gemma Rigau, propuesta por el abogado de Joaquim Forn, Xavier Melero. Una pericial sobre traducción. 23/05/2019 17:00

Alberto Pozas Se va la luz en el Tribunal Supremo. 23/05/2019 16:55

Alberto Pozas Explica que algunas de estas lesiones declaradas por agentes proceden, por ejemplo, de golpes con puertas al intentar derribarlas. 23/05/2019 16:51

Alberto Pozas "La totalidad de las lesiones son leves", explican los dos médicos. "No hemos encontrado ningún caso grave", añaden. "En 32 casos no consta ningún tratamiento recomendado". 23/05/2019 16:48

Alberto Pozas El siguiente perito ha sido propuesto por Oriol Junqueras y Raül Romeva: Xavier Crusí y Ferrán Caballero, que han analizado las heridas y lesiones de los agentes de Policía y Guardia Civil durante el 1-O. Son médicos y han analizado el caso de 101 policías y 60 informes. 23/05/2019 16:43

Alberto Pozas El fiscal anuncia que renuncia a esta declaración. El juez Marchena informa al agente de que "puede usted marcharse". 23/05/2019 16:41

Alberto Pozas Las defensas y el juez cortan constantemente al fiscal Javier Zaragoza por entender que pide unas valoraciones a este guardia civil que van más allá de su condición actual de testigo. 23/05/2019 16:40

Alberto Pozas El juez Marchena explica que el otro guardia civil comparece como testigo, no como perito. Empieza a declarar en torno al documento #EnfoCATs que según la Fiscalía demuestra la organización de los líderes soberanistas y que todos los acusados rechazan reconocer. 23/05/2019 16:34

Alberto Pozas "Le agradecemos su presencia pero tiene que marcharse", le dice. Estima así la petición de, entre otras, la defensa de Jordi Cuixart. 23/05/2019 16:28

Alberto Pozas El juez Marchena anuncia que la sala rechaza la pericial de uno de los guardias civiles por haber declarado ya como testigo en el pasado. "Corremos el riesgo de que un testigo de la acusación tenga la oportunidad de insistir sobre hechos de los que ya ha sido interrogado". 23/05/2019 16:27

Alberto Pozas En su declaración como testigo el juez Marchena tuvo que recordarle su obligación de decir la verdad. "La permanente coletilla de 'no lo recuerdo' nos sitúa a nosotros en la obligación de recordarle que está bajo juramento". 23/05/2019 16:14

Alberto Pozas El tribunal se da un plazo de diez minutos para decidir si aceptan o no la pericial de este agente de la Guardia Civil. Declaró en torno a los hechos del 20-S el pasado mes de marzo por haber estado dentro de la Consellería de Economía. Reveló que una agente de Mossos les dijo que "si salís con las cajas os matan". 23/05/2019 16:12

Alberto Pozas Las defensas de varios acusados piden que no se acepte la pericial de uno de estos guardias civiles por haber comparecido ya como testigo. El fiscal Javier Zaragoza explica que la pericial tiene por objeto algo distinto de su testifical. 23/05/2019 16:10

Alberto Pozas La siguiente pericial, propuesta por la Fiscalía, consiste en dos guardias civiles que declararán en torno al material intervenido a Josep María Jové y Lluís Salvadó. Entre otras cosas, sobre la agenda de Jové. Uno de estos agentes ya declaró el 25 de marzo. 23/05/2019 16:08

Alberto Pozas El agente ratifica la traducción de esa entrevista. Finaliza la pericial. 23/05/2019 16:06

Alberto Pozas El tribunal retoma las pruebas periciales con un sargento de la Guardia Civil propuesto por la Fiscalía para declarar en torno a la traducción de una entrevista prestada por el exconseller de Interior, Joaquim Forn, en otoño de 2017, en Vilaweb. 23/05/2019 16:04

Alberto Pozas "Ojalá me los prestaran gratis, pero no es el caso", dice uno de los peritos de la Fiscalía sobre el valor de los locales. 23/05/2019 12:55

Alberto Pozas "Los edificios públicos de la Generalitat no están en el mercado de alquiler", asegura un perito propuesto por Dolors Bassa. "Y no existe lucro cesante, eso invalida toda la tasación", añade el otro. 23/05/2019 12:41

Alberto Pozas La Abogacía del Estado empieza a preguntar a los cuatro peritos en torno al valor de los locales públicos usados como centros de votación durante el referéndum ilegal. 23/05/2019 12:32

Alberto Pozas Los testigos de la defensa y de la acusación enfrentan sus dictámenes en torno a los locales públicos usados el 1-O como centros de votación. 23/05/2019 11:24

Alberto Pozas Los peritos propuestos por Bassa rechazan que se pueda cuantificar el valor de un uso de unas dependencias públicas. Los propuestos por la Fiscalía cifran en 900.906,7€ el gasto que supuso el uso de locales públicos para el referéndum ilegal. 23/05/2019 11:18

Alberto Pozas El primer testigo, el 27 de febrero de este año, fue el exdiputado de ERC Joàn Tardà. El último ha sido el trabajador del departamento de Empresa de la Generalitat, Josep Solá. Han pasado 38 sesiones del juicio entre ambos. 23/05/2019 11:14

Alberto Pozas A continuación declaran conjuntamente los peritos de las acusaciones y de la exconsellera de Treball, Dolors Bassa, en torno al uso de locales públicos del departamento en el referéndum ilegal. 23/05/2019 11:09

Alberto Pozas Josep Solá también ha sido solicitado por la defensa de Santi Vila. 23/05/2019 10:54

Alberto Pozas Con Solá han pasado por la sala un total de 416 testigos, aunque algunos no han declarado por estar imputados en otras causas, sumando en total 422. Han declarado casi 80 guardias civiles, casi cien policías nacionales, casi setenta políticos y ochenta votantes y testigos del 1-O y el 20-S. 23/05/2019 10:54

Alberto Pozas Turno ahora para Josep Solá, el último testigo de este juicio. 23/05/2019 10:52

Alberto Pozas Villoria es el penúltimo testigo de los casi 420 que han pasado por esta sala. 23/05/2019 10:48

Alberto Pozas "Ningún departamento puede comprometer ningún gasto de otra consejería", explica Villoria sobre ese acuerdo solidario del Govern. 23/05/2019 10:43

Alberto Pozas "No hubo ningún gasto ni ninguna contratación en relación con la celebración del referéndum", dice Villora sobre el departamento que dirigía Santi Vila. "En ningún momento se planteó la cesión de locales del departamento de Empresa para la celebración del referéndum", añade. 23/05/2019 10:40

Alberto Pozas En el juicio, el siguiente testigo es Pau Villoria, testigo solicitado por la defensa del exconseller de Cultura, Santi Vila. En 2017 era secretario general del departamento de Empresa que dirigía Vila. 23/05/2019 10:35

Alberto Pozas El Tribunal Supremo ha contestado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, reiterando que el futuro político de cuatro de los presos está en manos de la cámara baja, rechazando realizar ningún informe: http://cort.as/-IaOE 23/05/2019 10:34

Alberto Pozas Recuerda este testigo, en torno a las contrataciones públicas, que "la competencia es irrenunciable" aunque el acuerdo del Govern atribuyese la responsabilidad de forma "solidaria y colegiada" a todos los departamentos en torno a los gastos del 1-O. "Desde el punto de vista jurídico es irrelevante, lo enmarqué en una declaración de contenido político", añade. 23/05/2019 10:17

Alberto Pozas Explica también Urios que los gastos cuestionados por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas no tienen que ver con el departamento que dirigía Borràs. "No se utilizó ningún local para el referéndum del 1-O", añade. 23/05/2019 10:11

Alberto Pozas En su declaración, Borràs aseguró que firmaron el acuerdo de Gobierno por "querer expresar la voluntad del Gobierno del compromiso con el referéndum, pero insisito, no hubo gasto por parte del Gobierno en el referéndum, había la firme voluntad de que no lo hubiera": http://cort.as/-F_Tp 23/05/2019 10:08

Alberto Pozas Meritxell Borràs, exconsellera de Gobernación y en libertad con cautelares, está acusada de desobediencia y malversación de caudales públicos por parte de la Fiscalía, pesando sobre ella una petición de 7 años de cárcel y 16 de inhabilitación además de una multa de 30.000 euros. El escrito de acusación de la Fiscalía no menciona ningún acto concreto de esta exconsellera más allá de la firma de los acuerdos de cara al referéndum. 23/05/2019 10:07

Alberto Pozas Añade Urios que pidieron incluso más detalles al Constitucional sobre lo que se podía o no se podía hacer, pero que tuvieron que esperar a la sentencia. 23/05/2019 10:05

Alberto Pozas Mientras Borràs fue consellera no se tramitaron expedientes en contra de su criterio, explica Urios. El dictamen del Constitucional de no gastar dinero en el referéndum "fue seguido escrupulosamente, no se estaba haciendo nada que tuviera que ver con el referéndum y tampoco se hizo con posterioridad". 23/05/2019 10:03

Alberto Pozas Empieza la segunda testifical de la mañana con Xavier Urios, también propuesto por la defensa de la exconsellera Meritxell Borràs. Era director general de asuntos contenciosos de la asesoría jurídica en su departamento de Gobernación. 23/05/2019 10:02

Alberto Pozas La exconsellera Meritxell Borràs, acusada de desobediencia y malversación, intenta combatir con esta testifical la acusación en torno al segundo delito, explicando que su departamento no movió ni un euro público para el referéndum. La Fiscalía considera que el acuerdo de Govern que estableció la responsabilidad solidaria de todos ellos es suficiente para acusarla de malversación. 23/05/2019 09:51

Alberto Pozas Como en el caso de Carles Mundó, esta testigo explica que Borràs tenía "todas" las funciones de contratación delegadas en dos cargos del departamento. No tramitaron ningún expediente de contratación relacionado con el referéndum ilegal del 1-O: "No, ninguno", explica. 23/05/2019 09:42

Alberto Pozas Arranca la sesión número 46 del juicio al procés con las cuatro últimas testificales. La primera testigo de este jueves es Josefina Valls, solicitada por la defensa de Meritxell Borràs, exconsejera de Gobernación. 23/05/2019 09:40

Alberto Pozas Termina la sesión de hoy y el tribunal seguirá mañana a las 10:00. 22/05/2019 19:00

Alberto Pozas Sigue la pericial propuesta por Jordi Cuixart. Explican que lanzaba "mensajes que motivaban a participar pero de forma pacífica". 22/05/2019 18:32

Alberto Pozas El fiscal Jaime Moreno pregunta a los peritos si han tenido en cuenta la versión de los agentes de Policía y Guardia Civil en su informe. Contestan que todo lo que figure en los atestados policiales que han examinado. 22/05/2019 17:59

Alberto Pozas "Para nosotros es un ejemplo de liderazgo no violento frente a momentos de mucha potencia social", zanja este perito sobre el papel de Jordi Cuixart en estas grandes concentraciones. 22/05/2019 17:50

Alberto Pozas "Nadie recibió al cuerpo policial con violencia, había incidencias de reacción una vez que empezó la actuación de la Policía, vemos que son aislados, no forman la mayoría de las reacciones y faltaba el nivel de disciplina no violenta", explica Lederach sobre el 1-O. 22/05/2019 17:47

Alberto Pozas El dictamen de estos dos peritos se mueve ahora al 1-O y el referéndum ilegal. Califica de "resistencia no violenta" la actitud de los presentes que ha podido examinar a partir de los vídeos. 22/05/2019 17:45

Alberto Pozas Explica Lederach que el 20-S los 'Jordis' lideraron una acción no violenta, analizando "los discursos, el apelar siempre a una actitud pacífica, no violenta, de mantener la calma, la serenidad, un llamamiento específico a no agredir a nadie y que si se ve ese tipo de agresión que se busque aislarla y controlarla". 22/05/2019 17:38

Alberto Pozas "La gente tenía esa preparación y esa actitud de no violencia en lo que hicieron", dice Lederach sobre el otoño de 2017 y el carácter pacífico de las manifestaciones independentistas en Catalunya. 22/05/2019 17:32

Alberto Pozas Cita uno de ellos a "Gandhi, Martin Luther King" como ejemplos de la desobediencia civil. La defensa de Cuixart desde el principio ha querido circunscribir su papel en el procés a esta desobediencia civil. 22/05/2019 17:30

Alberto Pozas Los peritos Paul Lederach y Jesús Castañar ratifican su informe en el que exoneran de cualquier responsabilidad violenta a Jordi Cuixart y también a Jordi Sànchez. 22/05/2019 17:24

Alberto Pozas El informe también concluye que "los eventos del 20-S y el 1-O no fueron planificados estratégicamente en los términos y circunstancias en los que finalmente se produjeron o no constan en la causa documentos que acrediten esa posibilidad". 22/05/2019 17:23

Alberto Pozas Los peritos propuestos por el presidente de Òmnium Cultural han elaborado un informe analizando tanto las manifestaciones del 20-S como los disturbios del 1-O para concluir que "no existe coerción violenta armada" y que "no existe insurrección popular que busque coerción noviolenta pacífica". 22/05/2019 17:21

Alberto Pozas Termina la pericial de las cuatro peritos del Ministerio de Hacienda solicitadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, anuncia que esta sesión de tarde seguirá con los peritos propuestos por Jordi Cuixart. 22/05/2019 17:19

Alberto Pozas Van den Eynde pregunta por los distintos servicios, como una tarjeta sanitaria, que ofrecía la inscripción en el registro de catalanes en el exterior. "Al final del anuncio se incluía ese mapa con la pregunta" sobre el referéndum, por lo que lo vincularon al 1-O. Raül Romeva ríe y mueve la cabeza desde el banquillo. 22/05/2019 16:29

Alberto Pozas Empieza el turno de las defensas para preguntar a las peritos de Hacienda. El primero es Andreu van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva. Una de las afirmaciones realizadas hoy por las peritos afecta de lleno al ahora senador y entonces conseller de Exteriores: que el DIPLOCAT formaba parte de la hacienda pública catalana. 22/05/2019 16:23

Alberto Pozas Turno para la Abogada del Estado, Rosa Seoane. "Si con posterioridad hay un expediente que anula al procedimiento administrativo no supone la anulación de la obligación", relata la perito Izquierdo. 22/05/2019 16:20

Alberto Pozas "La suma de todos los importes da un resultado de 917.648,39 euros, sin IVA", dice una de ellas sobre las cantidades supuestamente malversadas. Reitera otra de ellas que no ve importante diferenciar entre gastos "pagados y no pagados" a efectos de generar un perjuicio a las arcas públicas. 22/05/2019 16:11

Alberto Pozas El tribunal retoma la prueba pericial con las peritos de Hacienda propuestas por Fiscalía y Abogacía del Estado: María del Carmen Tejero, Sara Izquierdo, Teresa Hernández y Mercedes Vega. 22/05/2019 16:08

Alberto Pozas Pregunta ahora la fiscal, Consuelo Madrigal, por la contratación de los autodenominados "observadores internacionales" de cara al referéndum. 22/05/2019 13:59

Alberto Pozas Una de las alegaciones que acaban de hacer las peritos es que, una vez prestado el servicio, se genera el perjuicio en las arcas públicas para pagarlo. Están detallando cómo los servicios por los que la Fiscalía acusa por malversación (promoción del referéndum en TV3, internacionalización del procés en DIPLOCAT...) se realizaron. 22/05/2019 13:42

Alberto Pozas Pregunta ahora la Fiscalía por TV3 y la promoción que hizo del referéndum, gratuita según los acusados. "En ningún caso es gratuito, los servicios públicos en ningún caso son gratuitos", zanja. "O los paga el usuario o los paga el contribuyente". 22/05/2019 13:37

Alberto Pozas Dardo para la defensa del senador Raül Romeva. "Los fondos de DIPLOCAT forman parte de la hacienda pública catalana", explica. El exconseller defendía que DIPLOCAT era un consorcio participado por la administración catalana y que sus gastos por tanto no se consideran dinero público. "Desde cualquier punto de vista que se mire forma parte de la hacienda pública catalana", zanja la perito Izquierdo. 22/05/2019 13:35

Alberto Pozas "El gasto se considera realizado en la prestación del servicio, el patrimonio se ha disminuido" aunque si se renuncia ese crédito se produce una "cancelación de la obligación". Las defensas alegan que algunos proveedores renunciaron a cobrar por estos servicios y que eso elimina la posibilidad de malversación. Matiza que una "factura negativa" no elimina esta obligación. 22/05/2019 13:33

Alberto Pozas Pericial clave para la acusación por malversación de caudales públicos. Las peritos de Hacienda, propuestas por la Fiscalía, apuntalan esta acusación al asegurar que el perjuicio a las arcas públicas se produce cuando se presta el servicio. En este caso, según la acusación, los carteles, urnas, papeletas o cartas relacionadas con el referéndum se crearon e hicieron y eso genera un perjuicio aunque no se pagaran. 22/05/2019 13:30

Alberto Pozas La fiscal pregunta cuándo se produce el perjuicio para las arcas públicas. "En el momento en el que se presta el servicio por parte del empresario", explica la perito Izquierdo. "Cuando no existe procedimiento administrativo, siempre y cuando haya existido un encargo y haya sido ejecutado como contratista siempre va a surgir una obligación de pago por parte de la administración". 22/05/2019 13:28

Alberto Pozas Otra de las peritos, Sara Izquierdo, explica lo que se considera el compromiso de dinero público "El gasto ya se realizó, ya se computó y esa obligación la vamos a tener que computar a efecto del déficit público". 22/05/2019 13:26

Alberto Pozas Explica que se denunciaron varios incumplimientos tanto a la Fiscalía General del Estado como ante el Tribunal de Cuentas "denunciando diferentes hechos e incumplimientos". 22/05/2019 13:15

Alberto Pozas "En modo alguno" la intervención y control de las cuentas quitaba poder a la Generalitat para gestionar fondos públicos, dice esta perito. 22/05/2019 13:11

Alberto Pozas Su trabajo fue un "análisis exhaustivo de toda la documentación, requerimientos, reuniones... una asistencia integral, completa técnica". Niega haber recibido ninguna instrucción concreta: "En ningún caso, nunca, jamás". 22/05/2019 12:59

Alberto Pozas La primera perito en declarar es María del Carmen Tejera, que participó en la intervención de las cuentas catalanas en 2017. 22/05/2019 12:57

Alberto Pozas El juez Manuel Marchena explica que quedan desestimadas las alegaciones de las defensas contra las periciales propuestas por las acusaciones. 22/05/2019 12:52

Alberto Pozas Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se oponen a esta alegación de indefensión realizada por las defensas en relación con la pericial propuesta por la Fiscalía. "Carece de fundamento y de contenido material", acaba de explicar Rosa Seoane, Abogada del Estado. El tribunal se da diez minutos para tomar una decisión. 22/05/2019 12:39

Alberto Pozas La defensa de Carles Mundó explica que, según su criterio, esta forma de afrontar la prueba pericial vulnera su derecho de defensa. "No estamos haciendo una prueba pericial en el vacío", replica Marchena, recordando que hay 16,5 gigas de documentación al respecto en la causa "desde 2018". 22/05/2019 12:27

Alberto Pozas El tribunal retoma la sesión con los primeros peritos: tres peritos del Ministerio de Hacienda propuestas por la Fiscalía para intentar demostrar que el Govern sepultó dinero público para organizar el referéndum ilegal. 22/05/2019 12:23

Alberto Pozas La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se ha dirigido al tribunal del procés a través del presidente del CGPJ pidiendo un informe sobre la posible suspensión política de los cinco parlamentarios presos en base al artículo 384 bis de la LeCrim: http://cort.as/-IWow 22/05/2019 12:22

Alberto Pozas El tribunal suspende la sesión hasta las 12:15 horas, cuando empezará con algunos de los peritos propuestos por la Fiscalía. Por la tarde volverán con los últimos cuatro testigos. 22/05/2019 11:53

Alberto Pozas Explica este testigo que Mundó "delegó toda la competencia de contratación en el secretario general y el director de servicios". 22/05/2019 11:24

Alberto Pozas El quinto testigo de la mañana es Ángel Cortadelles, trabajador del departamento de Justicia en la época de Carles Mundó. 22/05/2019 11:14

Alberto Pozas Vinaixa asegura no recordar si el Govern y su departamento se adhirieron o no a la convocatoria de huelga. 22/05/2019 11:12

Alberto Pozas La huelga del 3 de octubre de 2017 fue por "la reforma laboral de 2012, el impacto de los ajustes del sector público..." justifica este testigo a preguntas de la Fiscalía. Niega que estuviera relacionada con el referéndum de dos días antes: "Estrictamente, el contenido de denuncia de derechos laborales está clarificado en las diferentes convocatorias". 22/05/2019 11:11

Alberto Pozas Turno ahora para el siguiente testigo, Enric Vinaixa, director general de relaciones laborales del departamento de Treball y también solicitado por la defensa de Dolors Bassa. 22/05/2019 11:04

Alberto Pozas Sans niega haber recibido instrucciones de cara a la jornada del referéndum ilegal sobre locales de su departamento. "Se envió un correo" a todos los centros cívicos recordando que debían cumplir con la legalidad, explica la testigo a preguntas del abogado Mariano Bergès. 22/05/2019 10:48

Alberto Pozas La siguiente testigo es Rosa María Sans, solicitada por la defensa de Dolors Bassa. Es una trabajadora del departamento de Treball que explica la cesión de espacios de la administración, unas 9.000 al año, explica. 22/05/2019 10:43

Alberto Pozas Gené defiende ahora el pacifismo de las convocatorias y manifestaciones de la ANC: "Una de las cuestiones más celebradas es que en las manifestaciones de la ANC jamás había incidentes de ningún tipo", explica. 22/05/2019 10:37

Alberto Pozas Este testigo desvincula a Carme Forcadell de la elaboración de hojas de ruta por parte de la ANC, incluidas por la Fiscalía en su escrito de acusación para probar el papel de la entidad en el procés: "No creo que tuviera participación, puede que haya dado alguna opinión sobre un punto concreto pero ella no participaba en la redacción". 22/05/2019 10:34

Alberto Pozas Forcadell, explica este testigo, ni siquiera acudía a muchas reuniones de la ANC por tener "unas funciones mucho más representativas". 22/05/2019 10:32

Alberto Pozas Explica Gené la firma de la hoja de ruta de la ANC con otras entidades y partidos soberanistas. "El objetivo era orientar un programa electoral para las elecciones de 2015". Añade que "no había ninguna relación orgánica, independencia total" con los partidos políticos. 22/05/2019 10:31

Alberto Pozas El siguiente testigo es Ricard Gené, que explica la llegada de Carme Forcadell a la ANC. 22/05/2019 10:28

Alberto Pozas Esta mañana, en Hoy por Hoy con Pepa Bueno, la presidenta del Congreso Meritxell Batet ha asegurado precisamente que la Mesa abordará este asunto y que la decisión que tomen será "jurídica": http://cort.as/-IWXo 22/05/2019 10:25

Alberto Pozas La Fiscalía pide al Supremo que inste, ante las cámaras, la suspensión "inmediata" de los cinco parlamentarios presos: Junqueras, Romeva, Rull, Turull y Sànchez. En el Tribunal Supremo no ven necesario, al menos por el momento, dirigirse al Congreso y al Senado: http://cort.as/-IWXU 22/05/2019 10:23

Alberto Pozas Comparece en primer lugar Jordi Martínez Soler, que estuvo con Carme Forcadell el 20-S durante las protestas contra los registros de la operación Anubis. 22/05/2019 10:09

Alberto Pozas En menos de una hora empieza la sesión numero 45 de juicio al procés, la última señalada para escuchar testigos. Hoy comparecen diez testigos propuestos por las defensas. 22/05/2019 09:29

Susana Elguea "Estamos aquí para servir a los ciudadanos de Cataluña", ha dicho en Twitter Jordi Turull tras recoger su acta de diputado: https://twitter.com/JuntsXCat/status/1130403633403748353?s=17 20/05/2019 11:32

Susana Elguea VÍDEO | Los parlamentarios presos del procés regresan a Soto del Real http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/313/20190520111621170 20/05/2019 11:18

Alberto Pozas Sus compañeros de partido se han quedado con sus carteras. Ellos han saludado a los periodistas cuando pasaban y se han metido al ascensor. 20/05/2019 11:14

Alberto Pozas Diputados cuelgan sus fotos con los presos dentro de la sala. El propio Junqueras ha colgado un video en su cuenta de Twitter asegurando estar "muy orgulloso". 20/05/2019 10:57

Alberto Pozas Jordi Sànchez se ha parado a la salida de la sala posando para los fotógrafos y levantando el pulgar. 20/05/2019 10:50

Alberto Pozas Salen también Jordi Turull y Jordi Sànchez de la sala, sólo queda Josep Rull. 20/05/2019 10:49

Alberto Pozas Los diputados presos están en la sala Salvador Dou de la primera planta del Congreso. 20/05/2019 10:47

Alberto Pozas Oriol Junqueras abandona la sala donde estaba haciendo los primeros trámites y entra en otra sala. 20/05/2019 10:33

Javier Carrera Ni 10 minutos ha permanecido Raül Romeva en la Sala Clara Campoamor del Senado. Pasadas las 10.10 terminaba los tramites para acreditarse y salía de nuevo custodiado. 20/05/2019 10:31

Alberto Pozas Alberto Garzón, de Unidas Podemos, ha estado también en la sala donde los 4 presos están completando los trámites. Hay representantes también de Bildu, ERC y JxC. 20/05/2019 10:20

Alberto Pozas Llegan al Congreso Francesc Homs y Ana Bernaola, abogados de los tres diputados presos de JxC. 20/05/2019 10:17

Susana Elguea VÍDEO | La llegada de Raül Romeva al Senado | La llegada de Raül Romeva al Senado http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/313/20190520101046963 20/05/2019 10:14

Javier Carrera Raül Romeva entra en la sala Clara Campoamor del Senado para acreditarse. Le esperaban el resto de Senadores de ERC con los que se ha fundido en abrazos. 20/05/2019 10:09

Alberto Pozas Los cinco presos ya están en el Congreso y el Senado. Según informa Javier Carrera, Romeva ha sido el primer en llegar a la cámara alta y según informa José María Patiño los cuatro diputados acaba de llegar evitando las cámaras. 20/05/2019 10:07

Javier Carrera Los periodistas ya aguardan a las puertas de la Sala Clara Campoamor, en el Senado, la llegada de Raül Romeva. Solo los medios gráficos podrán acceder a dicha sala. 20/05/2019 09:40

Alberto Pozas Llega al Congreso Joan Josep Nuet, diputado de ERC y ex miembro de la Mesa del Parlament que será juzgado en el TSJ de Catalunya por desobediencia. 20/05/2019 09:24

Alberto Pozas Los cinco parlamentarios presos ya van de camino al Congreso y al Senado. 20/05/2019 09:17

Alberto Pozas Gran despliegue policial en la entrada del aparcamiento del Congreso. Se espera que Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez lleguen en la próxima hora. 20/05/2019 08:51

Alberto Pozas Los interrogatorios terminan y se retomarán el próximo día 20 pero pide el presidente del tribunal, Manuel Marchena, que no se vayan los abogados. 14/05/2019 18:57

Alberto Pozas Simó insiste en que el criterio para admitir o inadmitir propuestas por la Mesa era "formal", como ha dicho Corominas. 14/05/2019 18:45

Alberto Pozas Como ha hecho Lluís María Corominas, Anna Simó explica que "responderé a las preguntas que me formulen". 14/05/2019 18:40

Alberto Pozas La última testifical propuesta para este martes es la de otra exmiembro de la Mesa imputada y procesada por desobediencia, Anna Simó. La Fiscalía también pide para ella una multa de 30.000 euros y el juez Marchena recuerda que, como Corominas, no tiene por qué contestar a las preguntas que se le hagan. 14/05/2019 18:39

Alberto Pozas El tribunal retoma la testifical de Lluís María Corominas, que anuncia que "no responderé más preguntas". 14/05/2019 18:38

Alberto Pozas El abogado Xavier Melero, letrado de Corominas, pide interrumpir el interrogatorio por entender que las preguntas de la Fiscalía perjudican a su defensa. El presidente Manuel Marchena convoca un receso de veinte minutos para que decidan. 14/05/2019 18:11

Alberto Pozas Empieza el interrogatorio del fiscal Javier Zaragoza a Lluís María Corominas, para el que pide una multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia. 14/05/2019 18:00

Alberto Pozas Explica Corominas que "entendíamos que no nos concernía la notificación que recibimos del Tribunal Constitucional. Podíamos analizar los requisitos formales, analizar requisitos adicionales en función de la iniciativa, pero fuera de estos casos no es función de la Mesa limitar el derecho de participación sino todo lo contrario". 14/05/2019 17:55

Alberto Pozas "Desde siempre el criterio es hacer el test de admisión con criterios formales", explica Corominas, subrayando que no se entraba a mirar el fondo de las propuestas para admitirlas a trámite. Es la principal línea de defensa de Carme Forcadell. 14/05/2019 17:44

Alberto Pozas "Tomábamos las decisiones por criterio propio, sin dejarnos influir por otras circunstancias", explica Corominas. Está acusado de permitir la tramitación de las leyes de desconexión a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional. 14/05/2019 17:43

Alberto Pozas El siguiente testigo es Lluís Corominas, exmiembro de la Mesa del Parlament de Catalunya y procesado por rebelión en esta misma causa, aunque será juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. La Fiscalía pide para él una multa de 30.000 euros. Anuncia que contestará a las preguntas que se le hagan. 14/05/2019 17:41

Alberto Pozas "No es nada habitual mirar el fondo del asunto, se miran los requisitos formales", explica, en la misma línea del testigo anterior. 14/05/2019 17:21

Alberto Pozas La siguiente testigo es Mercè Arderiu. Empieza su declaración negando que sea familiar de la abogada que ha pedido su testifical, Olga Arderiu, letrada de Carme Forcadell. Explica que fue letrada del Parlament de Catalunya y que "desde que yo estoy allí en ningún caso se ha inadmitido ningún escrito". 14/05/2019 17:21

Alberto Pozas Avala este testigo la versión de Carme Forcadell cuando la Fiscalía le pregunta si la Mesa del Parlament sólo podía inadmitir propuestas por motivos formales. "Desde un punto de vista reglamentario, sí". 14/05/2019 16:58

Alberto Pozas Explica que, por ejemplo, Enric Millo (PP) no se opuso a la creación de la Comisión de Estudio creada en torno al proceso constituyente. 14/05/2019 16:44

Alberto Pozas El siguiente testigo es Pere Sol i Ordis, exsecretario general del Parlament de Catalunya y también exletrado del Parlament. Su testifical ha sido pedida por Olga Arderiu, abogada de la expresidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell. 14/05/2019 16:39

Alberto Pozas Explica que ha denunciado sus lesiones y la supuesta intervención de su teléfono móvil. 14/05/2019 16:34

Susana Elguea Esther Raya 14/05/2019 16:31

Alberto Pozas Los agentes actuaron "de forma muy agresiva, empezaron a arrancar a la gente,a abofetear a la gente, la iban sacando a rastrar de muy malas maneras, sin mediar palabra, es lo que más me inquietó. Si lo hubieran dicho... pero no dijeron absolutamente nada". 14/05/2019 16:31