Las diez frases más destacadas de la rueda de prensa de Sergio Ramos

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, quiso salir al paso de todos los rumores que apuntaban a una posible salida con destino a China para dejar claro que quiere seguir en el Real Madrid siempre y cuando quieran que siga y tenga contrato.

Repasamos brevemente las frases más destacadas del sevillano:

"Me quiero retirar en el Real Madrid"

Sergio Ramos: "Estaría dispuesto incluso a jugar gratis en el Real Madrid porque así lo siento" pic.twitter.com/yPlpqvNtH8 — Carrusel Deportivo (@carrusel) 30 de mayo de 2019

Nada más comenzar la rueda de prensa, Sergio Ramos quiso dejar claro que su intención es la de seguir en el conjunto blanco. "Quiero dejar claro mi futuro, soy madridista, me quiero retirar aquí y pasar el resto de mi contrato aquí. Me gustaría despedirme por la puerta grande, ganando y como creo que me merezco después de muchos años aquí".

"Si fuera el presidente no dejaría ir a Ramos gratis"

El sevillano quiso dejar claro también que no ha pedido marcharse gratis, al contrario, le renovaría de por vida. "Para nada dejaría ir gratis a Sergio Ramos, le hubiera renovado de por vida. Tenemos una relación de padre a hijo, nos queremos muchísimo y el roce hace el cariño. Él siempre ha mostrado un cariño especial".

"Estaría dispuesto a jugar gratis en el Real Madrid"

Una de las cosas que más quiso aclarar Sergio Ramos es que el problema que ha tenido con el club no ha sido por dinero. "No me quiero ir del Real Madrid, siempre he dicho que mi sueño y mi ilusión es retirarme aquí. Siempre le he dicho al presidente que nunca me iría mientras tenga contrato, estaría dispuesto incluso a jugar gratis en el Real Madrid porque así lo siento".

"Me voy una semana de España y me encuentro este quilombo"

Ramos también quiso dejar claro que estaba fuera de España cuando ha sucedido todo esto. "Por eso me molesta que me vaya una semana de España y cuando vuelvo me encuentre este quilombo que si me quiero ir que si quiero renovar cuando yo hace mucho que no hablo de dinero con Florentino porque eso es un tema menor que a mí nunca me ha preocupado".

"Si mi afición no me quiere me lo hubiera planteado"

Sergio Ramos: "En ningún momento me he planteado ir a China y menos teniendo contrato" pic.twitter.com/McUZG1dSoT — Carrusel Deportivo (@carrusel) 30 de mayo de 2019

También dejó un aviso acerca del motivo por el cual él si se plantearía marcharse. "La oferta de China está encima de la mesa, no soy una persona que miente. Por lo tanto es una propuesta que tú haces firme cuando una de esas dos patas (afición y club) te falla. Si mi afición aquí no me quiere me lo hubiera planteado, pero no es el caso. La relación con el presidente no estaba como yo creo que debe de estar y lo hemos solucionado, pero en ningún momento me he planteado irme a China y menos teniendo contrato, ni gratis ni pagando".

"Ayer Florentino y yo lo arreglamos todo"

También reconoció que el presidente y él se reunieron este miércoles para zanjar el tema. "Tengo dentro de 15 días una boda y quiero darle un abrazo a Florentino de verdad, no para fingir y echar la foto. Yo soy así, para lo bueno y para lo malo. Me gusta seguir en los sitios cuando me siento querido de verdad y yo aquí me siento querido. Cuando algo falla tengo ese atrevimiento de ir de padre a hijo como dice el presi, ayer lo arreglamos todo y después de eso sobran las palabras".

"Agradezco que algunos de mis compañeros me escribieran"

Durante estos días los rumores han ido y venido, por lo que algunos compañeros de Sergio Ramos han mostrado sus dudas acerca de su continuidad. El capitán afirmó que le hizo ilusión que le mostrasen su cariño. "Soy el capitán del Real Madrid y me siento muy querido y respaldado por mis compañeros. Siempre es importante que realmente todas esas especulaciones la prensa la maneja en función a la información que le llega. Muchos de mis compañeros no han tenido ninguna duda de que yo iba a seguir aquí, pero con todo el revuelo que se ha formado algunos otros dudan. Es de agradecer a algunos de mis compañeros que hayan tenido esa cercanía de escribirme con ese cariño y ese reconocimiento".

"Invité a Florentino a estar aquí conmigo hoy"

También quiso reconocer que es lo que más le ha molestado y avisó de que abrió la posibilidad a que la rueda de prensa fuera conjunta con el presidente. "Me molesta lo que se genera mediáticamente porque al final se puede dudar de mí, y eso realmente si me puede enfadar un poco. Yo lo tengo todo aquí y soy feliz, el tema económico es secundario totalmente. Después de una entrevista ya sabemos que las cosas pueden tener mucha repercusión y se pueden malentender, pueden coger otra dirección que no es y por eso estoy aquí. De hecho ayer fui a ver al presidente para aclararlo y lo invité a estar aquí conmigo, aunque creo que conmigo tenéis suficiente".

"Cuando la renovación es de Sergio Ramos se habla más que de las de los demás"

Preguntado por el hecho de que de lo que más se hablaba era por el tema económico, Ramos dio dos principales razones a su juicio por las cuales todo apuntaba a ello. "Primero porque soy español, y los españoles aquí siempre están vistos de otra manera. Y después porque parece que siempre que hay una renovación solo se habla de la mía. A lo largo de los años ha habido muchas renovaciones pero la de Ramos parece que siempre es una estrategia para ganar más. Yo vivo muy tranquilo y tengo la conciencia muy tranquila".

"Ojalá viniese un futbolista como Hazard"

Por último también habló de un jugador que, con total probabilidad, vendrá este verano al equipo blanco. "Hazard es un jugadorazo de nivel TOP, le vendría muy muy bien al Real Madrid. A día de hoy no te puedo decir más pero ojalá viniese un futbolista como Hazard porque creo que le puede dar mucho al Real Madrid".