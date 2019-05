Pochettino: "Decidiré la presencia de Kane tras el entrenamiento"

Mauricio Pochettino fue el último en comparecer en el día de hoy frente a los medios, previo al entrenamiento de hoy, en el cual, según palabras "decidiré la presencia de Kane después del entrenamiento", no queriendo dar pistas sobre la alineación de mañana.

Algo que tampoco hizo Jürgen Klopp, que habló con los medios horas antes, acerca de la presencia de Roberto Firmino en el once titular, que parece lo más probable. El alemán rechazó hacer pública la presencia del brasileño en el once inicial.

Al de Maguncia, le preguntaron sobre si se consideraba un hombre poco afortunado en relación a su bagaje de derrotas en las finales de europeas: "Creo que para nada he tenido mala suerte en mi carrera. Desde 2012, y con la excepción de 2017, siempre he estado en las finales, así que me considero un tipo afortunado".

El técnico argentino por su parte, puso el acento en cuál debe ser la actitud de sus jugadores una vez pisen en el Metropolitano: "Tenemos que jugar como niños, como si tuviéramos 7 o 8 años. Debemos sentirnos libres, como si no hubiera millones de personas mirándonos", concluyó. Algo a lo que Lloris apuntó como la clave del encuentro: "Ganará el que más quiera esta Champions"