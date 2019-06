'Carrusel Confidential': los motivos por los que el Real Madrid no fichó a Exequiel Palacios

El pasado mes de diciembre, el Real Madrid tenía totalmente cerrado el fichaje del centrocampista argentino de River Plate Exequiel Palacios. En 'Carrusel Confidential' te contamos los motivos por los que el equipo blanco ha desechado finalmente su contratación.

Ha sido un cúmulo de circunstancias. La primera de ellas, el estado físico del jugador. El joven futbolista argentino se lesionó el mismo día que los servicios médicos del Real Madrid se encontraban en Buenos Aires para realizar el reconocimiento médico.

Pero ese no ha sido el único motivo. Desde River Plate consideran que el regreso de Zinedine Zidane ha sido decisivo. El francés no quiere experimentos y de ahí que nadie en el club se atreva a reactivar la 'Operación Palacios'. Asume el club millonario que Exequiel Palacios no es Eriksen ni Pogba, y que por eso Zidane no quiere 'jugársela' con un chivo joven que necesitaría varios meses de adaptación.

Lo que sí queda claro es que la operación estaba hecha, que River y el futbolista estaban como locos, y de hecho, podemos decir que si el Madrid decide cambiar de opinión y vuelve a apostar por traer perlas sudamericanas, las puertas del fichaje estarían muy abiertas.

