"No perdonar tiene consecuencias en la salud y modifica el estado de ánimo"

Todos tenemos en mente alguna anécdota imperdonable. Si hacemos un repaso por los momentos clave en la vida, la mayoría es capaz de recordar las afrentas que sufrió en algunas de esas etapas y, sobre todo, quién fue el culpable de ese daño. Pero, ¿hay algo verdaderamente imperdonable?

Esta semana se ha estrenado la cuarta temporada de Mañana Empiezo, el programa de buenos propósitos de Podium Podcast, y lo ha hecho analizando qué hay detrás del perdón y por qué es tan importante aprender a perdonar, tanto a los demás como a uno mismo. Marta Romo es experta en neurociencia aplicada al aprendizaje, socia de Be-Up y fundadora de Neuroclick, y explica que en ocasiones pensamos que cuando lo hacemos estamos aceptando o validando lo que hace el otro y no es así, cuando perdonas lo haces por ti, porque mereces liberarte de esa carga.

Romo habla incluso de perdonar a quien no muestra arrepentimiento: “No puedes asegurar que la otra persona quiera pedirte perdón , si el otro no se arrepiente, ¿tú no puedes perdonar? Eres esclavo del otro. Por eso el planteamiento es tomar la determinación de perdonar porque yo quiero ser libre, lo hago por mi.”

