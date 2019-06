Antoine Griezmann sigue sin hablar claro sobre su futuro. El delantero francés ya anuncio su marcha del Atlético de Madrid pero no dijo cuál será su próximo club. "¿Mi futuro? es una buena pregunta", dijo el francés.

Griezmann irá al FC Barcelona y existen pruebas documentales que demostrarían el acuerdo entre jugador y club desde noviembre de 2018, tal y como desveló El Larguero. La cláusula del jugador bajará de 200 millones a 120 el próximo 1 de julio.

No obstante, el jugador todavía no ha sido explícito sobre cuál será su destino. "No lo sé, es una buena pregunta. Ya veremos. Todo a su tiempo", comentó tras el amistoso contra Bolivia.

Bolivia no pudo plantar cara a los campeones del mundo. Los franceses no necesitaron su mejor versión para plantar un 2-0 que les dio la victoria en Nantes, con un once de 24 años de media.