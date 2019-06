El Supremo no permite que Jordi Sànchez se reúna con Felipe VI en la Zarzuela

El diputado preso Jordi Sànchez no podrá ir al Palacio de la Zarzuela a reunirse con el Rey Felipe VI en nombre de JxCat. Los magistrados que enjuician el procés han decidido que rechaza la petición realizada por el expresidente de la ANC de cara a poder reunirse con el jefe del Estado en la ronda de consultas de cara a la formación de Gobierno. Los jueces consideran que no es un acto parlamentario y que no permitirlo no vulnera sus derechos fundamentales.

El Tribunal Supremo si dio permiso hace unas semanas a los cinco parlamentarios presos para acudir al Congreso y al Senado dos días consecutivos para recoger su acta, entregar la documentación necesaria y tomar posesión de sus escaños. Los jueces entienden que no afecta a su derecho de participación política ya que es "perfectamente sustituible por cualquier otro miembro de su candidatura política".

La respuesta de los jueces se produce a pocas horas de encarar la fase final del juicio al procés: mañana está previsto que las acusaciones expongan sus informes finales, con la Fiscalía apostando definitivamente con la acusación por rebelión y la Abogacía del Estado por sedición. Las defensas expondrán las suyas, solicitando la absolución, una semana después y si no hay más cambios en el calendario el juicio quedará visto para sentencia el 14 de junio.