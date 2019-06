'El Intermedio' se atreve con la imitación del rey Juan Carlos I: "¡Que me quedo como Marichalar!"

Este lunes, Joaquín Reyes ha vuelto a 'El Intermedio' para dar vida a un nuevo personaje dentro de su sección. En esta ocasión, el humorista se ha metido en la piel del rey Juan Carlos I para realizar una de las imitaciones más esperadas.

El sketch empieza fuerte. El cómico entra en una taberna con cierta torpeza y suelta: "¡Ay, que me quedo como Marichalar!". A continuación, Reyes, caracterizado como el rey emérito, se presenta: "Hola, soy Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón, pero como soy tan campechano podéis llamarme Juan Carlos I o Juan Carlos Palote…la campechanía me pierde".

Como era de esperar, el colaborador de 'El Intermedio' ha revivido el polémico episodio del rey en África: "Cuando iba a Botsuana, el rifle lo llevaba de bastón. A los elefantes los mataba de la risa", comenta el cómico desde el retrete del bar.

Joaquín Reyes pone cierre al sketch hablando de la retirada del rey Juan Carlos: "Españoles, en estas fechas tan señaladas me llena de orgullo y satisfacción...que no, que no os voy a dar la chapa. Dejé esto porque la gente no se conformaba con que le felicitara las navidades, también quería que les hablase de Urdangarin".