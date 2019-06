El Real Madrid ha comenzado su remodelación de la plantilla de cara a la próxima temporada. El último fichaje del club blanco ha sido Luka Jovic, delantero serbio del Eintracht Frankfurt.

📻@LucasTorro cuenta en @ellarguero la conversación que mantuvo con Luka Jovic sobre qué club prefería el delantero antes de que empezasen los contactos.



¿Madrid o Barça? pic.twitter.com/W68WVJcaZH — El Larguero (@ellarguero) 4 de junio de 2019

No obstante, el club blanco no fue el único en fijarse en el serbio. Lucas Torró, compañero de Jovic, desveló una conversación en El Larguero que mantuvieron en el vestuario sobre sus pretendientes.

"Jovic es un jugador joven, muy talentoso, con mucho gol, fuerte... golpea muy bien con ambas piernas", comienza a explicar Torró. Respecto a su carácter, el valenciano explicó que "es un tío calladete, no suele hablar mucho: en el campo es competitivo y fuera muy tranquilo".

Respecto a si sabía algo de la decisión que iba a tomar Jovic, Torró explicó la conversación que tuvieron en el vestuario. "Una vez hablamos en la ducha, le pregunté que dónde le gustaría jugar, si en el Barça o en el Madrid".

"Hace meses, me dijo que le gustaba mucho más el Madrid. Como club y como todo", explicó. "Me preguntó también por la ciudad, qué tal. Yo estuve cuatro años y me encantaría volver a vivir ahí", concluyó.