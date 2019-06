Deschamps confirma que Mendy jugará en el Real Madrid

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, confirmó en la víspera del duelo ante Andorra de la campeona del mundo que el lateral Ferland Mendy jugará en el Real Madrid.

"Tiene una progresión meteórica ya que hace dos años estaba en la Ligue 2 con Le Havre y ahora estará en el Real Madrid", aseguró en rueda de prensa.

Deschamps desmintió cualquier problema con un reconocimiento médico de Mendy con el Real Madrid y dio por hecha la operación. "Él está en plena confianza, irá al Real Madrid. Estuvo ausente un tiempo pero regresó bien al final de la temporada. Tiene muchas habilidades físicas y técnicas, puede jugar en ambos laterales y con los dos pies. Está en una progresión constante que se ha acelerado", señaló.

En los últimos días la Cadena SER ya avisó de que Ferland Mendy tiene cerrada su llegada al conjunto madridista, pero su traspaso no se puede anunciar hasta que todos los flecos del contrato estén finiquitados debido a que el Lyon, que cotiza en bolsa, hasta que el jugador no pase el reconocimiento médico considera que el acuerdo no está cerrado, ya que si lo cierra tiene que informar en su país.