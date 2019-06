El Supremo autoriza la salida de Forn para tomar posesión como concejal en Barcelona

El exconseller Joaquim Forn podrá ir al Ayuntamiento de Barcelona a tomar posesión como concejal. El Tribunal Supremo ha decidido autorizar su salida de la cárcel de Soto del Real entre el 14 y el 15 de este mes de junio para poder entregar la documentación necesaria y acudir al pleno de constitución del consistorio barcelonés.

La Fiscalía había informado a favor de otorgar este permiso, aunque explicando que según su criterio no podrá ejercer en virtud de la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Joaquim Forn, exconseller de Interior para quien la Fiscalía pide 16 años de cárcel por rebelión y malversación, concurrió a los comicios municipales como cabeza de lista de Junts per Barcelona. El Supremo, que no entra a valorar si después podrá o no podrá ejercer como sí hace la Fiscalía, explica que esos dos días su presencia en el Ayuntamiento de la capital catalana "se limitará a los fines que justifican esa autorización".

El exconseller tendrá que ser devuelto a prisión el quince de junio "sin aplazamiento ni dilación" ya que el permiso "no legitima su presencia en cualquier otro foro ni institución, pública o privada, distinto de la corporación municipal".