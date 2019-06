Ábalos, sobre la entrada de Podemos al Gobierno: "No descarto nada"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha explicado que no descarta nada en respuesta a si contemplan la entrada de miembros de Unidas Podemos en un eventual gobierno. "No, no descarto nada porque después de la primera ronda sí que tenemos claras algunas cuestiones. Hay quienes han manifestado su voluntad de colaborar en la gobernabilidad de España y quienes han dicho que no van a colaborar. A partir de ahí, no hay que darle muchas vueltas a las cosas. Uno tiene que contar con los que quieren colaborar", ha asegurado.

José Luis Ábalos ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa ofrecida en el Congreso tras la reunión mantenida con representantes del PNV, Compromís y Navarra Suma.

El secretario de Organización ha explicado su visión sobre lo que significa un Gobierno de cooperación. "Como no es un modelo cerrado, cualquier modelo de cooperación entra dentro de la fórmula de cooperación. Hay muchos. Cada uno tendrá su modelo. El valenciano ya hemos visto cuál es. Ahora veremos cual es el planteamiento que ofrecemos en España", ha asegurado.