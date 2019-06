El duro golpe de 'Le Monde' a Ciudadanos: "Ya no engañan a nadie"

Al partido de Albert Rivera se le acaban las excusas. El diario francés 'Le Monde' publica un artículo analizando la estrategia postelectoral de Ciudadanos y de Albert Rivera. Lo titula como "En España, Ciudadanos abre la puerta de los acuerdos a la extrema derecha". La prensa francesa no ha hecho oídos sordos a los movimientos de los naranjas, sobre todo cuando su alianza con los liberales europeos y Emmanuel Macron pende de un hilo.

"La estrategia del partido liberal Ciudadanos (Cs) de ocultar sus acuerdos, directos o indirectos, con la extrema derecha ya no engaña a nadie en España", empieza el artículo. Destaca las últimas actuaciones en la Comunidad de Madrid en las que Juan Trinidad, de Ciudadanos, ha sido elegido presidente del Parlamento Regional de la Comunidad de Madrid con los votos indispensables del Partido Popular, pero también de Vox.

Escribe 'Le Monde' que este es un "compromiso difícil de entender" porque hasta ahora el partido había pretendido una "regeneración" de las instituciones españolas y un "cambio". Sin embargo, permite a la extrema derecha ejercer un papel de "hacedor de reyes", explica.

Por otra parte, el periódico hace un repaso general de otras comunidades donde podría reeditarse la alianza de las "tres derechas". Castilla y León donde, dicen, "el Partido Popular ha gobernado durante 32 años y está investigado por supuesta financiación ilegal" y el partido naranja pretende "favorecer" un acuerdo con los conservadores.

Después de que Ciudadanos entrara a gobernar la Junta de Andalucía con el apoyo de la extrema derecha, el partido de Macron, 'La república en Marcha', advirtió que no podía haber alianzas con la ultraderecha para evitar "la ola nacionalista" europea. Ahora, el partido de Albert Rivera lo tiene complicado para explicar a sus socios europeos qué significan estos movimientos respecto a Vox.

albert rivera "el joven maduro y responsable se ha convertido en un adolescente caprichoso"

Un fundador de Ciudadanos vierte hoy, también, en 'El País.cat' duras críticas al líder del partido naranja, Albert Rivera. El catedrático y jurista, Francesc de Carreras, no entiende que Rivera no dé prioridad a la estabilidad de España. Apela directamente al presidente de Ciudadanos y dice que "no entiendo que ahora nos falles, que el joven maduro y responsable se haya convertido en un adolescente caprichoso que prioriza los supuestos intereses del partido a los intereses de España". "Si rectificas, pierdes credibilidad", escribe Carreras reafirmando que, aunque Ciudadanos repitió durante la campaña que no apoyaría al PSOE, la estabilidad del país es mucho más importante.

Además Mario Conthe, exasesor económico de Ciudadanos en 2015, también se ha mostrado muy crítico y les ha llamado "payasos" a través de su cuenta de Twitter.