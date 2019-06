El creador de 'La que se avecina' tiene que dar la cara en Twitter por lo último que ha hecho Telecinco

A los montepinarianos no les ha sentado nada bien que Telecinco haya decidido partir en dos, repentinamente, la undécima temporada de 'La que se avecina'. Tras siete capítulos emitidos, la cadena de Mediaset ha optado por prescindir temporalmente de su comedia estrella, una decisión que ha provocado la indignación de los fans, que no han dudado en cargar contra los responsables de la serie.

Tanto es así que Alberto Caballero, creador de 'LQSA', ha tenido que intervenir en Twitter para calmar los ánimos y recordar que la programación de esta ficción depende directamente de Telecinco:"Ya veo que se nos empiezan a alterar algunos desinformados. Por enésima vez: nosotros no decidimos cuando se emite 'La que se avecina'. La escribimos, la dirigimos y la producimos, pero no la programamos. No es nuestro trabajo".

El showrunner también ha querido agradecer la fidelidad de los espectadores una vez más, convocándoles para el próximo otoño: "Hasta otoño. Besos, abrazos y gracias por vuestra pétrea fidelidad, montepinarianos. 12 años después y en plena crisis de la ficción en abierto nos habéis convertido en la serie más vista. Volveremos con 5 capítulos de la temporada 11 y 16 de la 12".

El futuro de 'La que se avecina'

Hay que recordar que parte de la duodécima temporada de 'La que se avecina' ya está grabada, tal y como Alberto Caballero explicó recientemente en una entrevista para la Cadena SER: "La 12ª temporada la hemos dividido en dos tandas de ocho capítulos. En mayo acabamos la primera y la siguiente la grabaremos el próximo invierno".

También desveló que tras la emisión de la temporada 12 tomarán una importante decisión sobre el futuro de la serie: "Llegado el momento lo que sí vamos a hacer por cuestiones logísticas es marcharnos de esos platós. Hay que ver con qué salud llegamos, ver cómo funciona la 11 y, a partir de ahí, hacer una valoración, una en la que estamos todos incluidos: cadena, productora y actores. Ahora mismo están todas las opciones abiertas. Si la serie sigue a tope veremos si nos mudamos o directamente apostamos por el spin off".