El Reino Unido no está preparado para la llegada de Boris Johnson

Las empresas británicas no están preparadas para la llegada de Boris Johnson. Edwin Morgan, director general del Institute of Directors, uno de los mayores representantes empresariales del país, ha alertado que menos de la mitad de las compañías no tiene plan de contingencia para un brexit sin acuerdo y que sólo un 4% están aprovechando los 7 meses de prórroga otorgados por la Unión Europea (UE) para implementarlos.

Morgan ha afirmado que “el riesgo de que no haya acuerdo es muy real y por esto pedimos a las empresas que no se han preparado que lo hagan” y que “si no podemos confiar en nuestros políticos, entonces nos tenemos que cuidar a nosotros mismos”. La directora de la patronal británica, Carolyn Fairbairn, fue más directa: “Es como amenazar con dispararse al pie”.

Claro favorito para primer ministro

Boris Johnson ha arrasado en la primera ronda de las primarias y es el claro favorito a ser nombrado primer ministro con su mensaje antieuropeo de sacar al país de la UE el 31 de octubre y de no pagar los 44.000 millones de euros acordados como factura de divorcio. La única manera que tienen los conservadores para frenar al eurófobo populista Nigel Farage, que se está quedando con sus votantes euroescépticos, es elegir un líder en su línea dura.

Mientras Johnson asegura que es capaz de sacar al país el 31 de octubre, las señales indican lo contrario. El plan de contingencia del gobierno, conocido como “Operación Yellowhammer” fue suspendido el 29 de marzo, cuando Theresa May pidió la primera prórroga. Se han cancelado, por ejemplo, todos los contratos con compañías de ferris para poder cargar productos a través del canal de la Mancha. El 30% de los productos que se consumen en el Reino Unido proceden de la UE.

El gobierno destinó hace tres años 1.700 millones de euros para prepararse para un brexit sin acuerdo. Varios documentos gubernamentales filtrados a la prensa revelan que, en caso de rotura brusca con la UE, las firmas farmacéuticas necesitan entre 6 y 8 meses para poder almacenar medicamentos, que gobierno necesita 4 o 5 meses para preparar los controles en las fronteras y que sólo el 10% de las compañías ha llevado a cabo todos los preparativos aduaneros pertinentes.

El Banco de Inglaterra prevé un hundimiento de la economía del 8%, la caída de los precios de la vivienda y una escalada de la inflación en caso de salida sin acuerdo. Johnson dice que está preparado para el reto. Si es nombrado primer ministro el próximo 22 de julio, tendrá apenas 3 meses para ello. Entremedias tiene que formar gobierno, el parlamento cerrará por vacaciones hasta el 10 de septiembre y luego está la temporada de los congresos de los partidos.

Sacar al país sin acuerdo

Para sacar al país sin acuerdo, debe aprobar al menos 8 leyes en el parlamento que incumben agricultura, pesca, negocios, seguridad social y servicios financieros. Dos terceras partes del parlamento son europeístas. Además, el parlamento se opondrá a la salida sin acuerdo. Johnson no ha descartado cerrarlo para evitar el bloqueo, un movimiento que sería “antidemocrático pero legal”, en palabras de Geoffrey Cox, abogado general del gobierno y escudero de Johnson.

Pase lo que pase a partir del 31 de octubre, se calcula que los bancos y empresas financieras establecidas en el Reino Unido ya han sacado más de 900.000 millones de euros, que han sido traspasados a territorio de la UE. Se trata como mínimo de un 10% de todo el sector bancario del país. Muchos bancos no han facilitado estos datos. La mayoría ya han creado oficinas en países de la UE para salvaguardar sus operaciones continentales tras el Brexit.