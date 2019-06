Vox no tiene reparos en reconocer que lo que se dice depende del contexto. Preguntado por las mentiras en campaña y los discursos duros hacia sus adversarios, como cuando llamaron al PP "derechita cobarde", el portavoz parlamentario de la formación ultraderechista, Iván Espinosa de los Monteros, admite que "todos los políticos tienen diferentes registros en distintos momentos".

"Una cosa es lo que uno dice en un mítin y otra, lo que se dice en una charla con amigos o en el Parlamento", señala el diputado de Vox. "Para cada momento hay un registro distinto".

De los Monteros ya no quiere saber nada de la "derechita cobarde": "Hoy no estamos en eso, sino en intentar componer gobiernos: no en intentar atacar a los que han sido nuestros rivales y hoy tienen que ser nuestros socios de gobierno".

La teoría de los "distintos registros"

Según el portavoz de Vox, su formación no ha venido a "engañar a nadie": "Se lo digo con total transparencia: claro que se habla en los mítines de una manera y luego de otra". "Lo digo abiertamente es mucho mejor así", apunta De los Monteros.