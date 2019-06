El mensaje a Vox de Teresa, la abuela coraje que sacó adelante a tres huérfanos de la violencia machista

Esta semana hemos alcanzado los mil asesinatos machistas en los últimos 16 años. Y hay un caso dramáticamente extraordinario. Un mismo hombre ha matado a dos de esas 1.000 mujeres. A su mujer en 2003 cuando empezó la estadística oficial y a su amante en este 2019. En la Cadena SER, hemos hablado con Teresa Conte, la madre de su primera víctima. Una abuela que tuvo que sacar adelante como pudo a sus tres nietos pequeños sin ninguna ayuda del Estado. Se las prometieron, pero nunca llegaron.



La familia recibió el año pasado de la Fundación Mujeres y del Fondo Soledad Cazorla una beca para que su nieta pueda estudiar en la Universidad de Zaragoza. Dos colectivos que como muchos trabajan en la atención a las víctimas y que no son "chiringuitos". Esta abuela envía a Vox un sobrecogedor mensaje por postura negacionista de la violencia de género.



La de Teresa Conte es la historia de cientos de familias que tienen que hacerse cargo de los huérfanos de la violencia machista. Su hija Patricia Maurel fue asesinada en 2003 por su marido José Javier Salvador Calvo. Ella era la candidata del PP a la alcaldía de La Puebla de Híjar, un pueblo de Teruel de mil habitantes. Los abuelos tuvieron que sobreponerse a la tragedia y sacar adelante a los tres nietos, dos niños de 8 y seis años y una pequeña de tres. "Me ofrecieron algunas ayudas, pero nunca llegó ninguna. Aún estoy esperando. Lo pasamos muy mal, mi marido se quedó sin trabajo y lo hemos pasado muy mal económicamente", recuerda.

No pasa un día sin que recuerde a su hija Patricia. "No solo la recuerdo todos los días, sino cada segundo y cada minuto, cada hora, cada mes y cada año que pasa. Esto es para siempre. No se puede olvidar jamás", reconoce Teresa.

El asesino de la hija de Teresa volvió a matar

El asesino de su hija pasó 14 años en la cárcel. Hace dos el juez de vigilancia penitenciaria de Zaragoza le dejó en libertad condicional en contra del criterio de la prisión. En enero de 2019 José Javier Salvador volvió a matar. Asesinó a Rebeca Santamaría, la abogada que lo defendió en el caso y con la que mantenía una relación sentimental. Después se suicidó. "Me quedé de piedra. De todas maneras no había que extrañar mucho porque él era un asesino en serie", asegura Teresa que reconoce que sintió miedo. "Sí que tuve miedo de que algún día se acercara a nosotros y la pudiese liar o por quererme quitar los hijos o bien contra nosotros, pero ahora descansamos todos muy a gusto y en paz"

Orgullosa de su nietos

Teresa y su marido sacaron adelante a los tres nietos con la ayuda de familiares, amigos y los vecinos de La Puebla de Híjar. "Salimos adelante con muchos esfuerzos y ayudas de vecinos, amigo y familiares que nos ayudaron en todo lo que pudieron. Estoy muy agradecida a todos los del pueblo porque se volcaron para que a los niños no les faltara de nada", explica.

Y está muy orgullosa de sus nietos. "Son unos niños magníficos, no me puedo quejar de ellos. Han salido unos niños muy bien educados. La gente me dice que cómo he hecho para sacarlos adelante y que sean tan buenas personas", cuenta orgullosa.

Mensaje de Teresa a Vox

El mayor está trabajando, el mediano quiere ser militar y la pequeña está en la Universidad gracias a una beca del Fondo Soledad Cazorla y la Fundación Mujeres. Es la única ayuda que han recibido porque la mejora de las pensiones de orfandad a ellos le ha llegado tarde.

Teresa envía un mensaje muy directo a Vox por cuestionar las subvenciones de las asociaciones a las que califica de chiringuitos y por negar la violencia de género. "Que piensen si algún familiar suyo hace eso, si es violencia de género o no es violencia de género. Entonces, pensarían de otra manera. Que se pongan en la situación en la que nos quedamos nosotros. ¡Qué tristeza para nuestra vida!", explica Teresa.



Esta abuela coraje pide a todos los políticos un mayor compromiso con estas familias que quedan rotas para siempre. "Les diría a los políticos que se parasen a pesar en qué situación se queda esa familia. Rota por perder a su hija. Sacar tres niños adelante, con mucho esfuerzo. Que se preocuparan un poco de eso", asegura.