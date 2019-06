Netflix reabre 'El caso Alcàsser': "Es una herida abierta"

Netflix ha reabierto oficialmente el que es uno de los casos criminales más controvertidos de la historia de España: 'El caso Alcàsser'. El triple asesinato de tres adolescentes convulsionó en 1992 los cimientos de la sociedad española, traspasando límites, no solo por su dureza sino también por su impactante retransmisión mediática. 25 años después, la resolución del caso y sus consecuencias siguen suscitando polémica.

Para esta serie documental, Ramón Campos, creador de esta producción, ha querido basarse únicamente en los hechos, sin entrar en todas esas teorías de la conspiración que enturbiaron el caso en la década de los 90. "Con nuestra crónica intentamos exponer al espectador todo lo que hemos encontrado, incluso las partes que no somos capaces de entender. Al final, si ocultas algo al público, estás ayudando a crear teorías de la conspiración".

Para ello, sus responsables fijaron varios límites a la hora de afrontar este proyecto. El primero: no mostrar los cuerpos de las niñas: "Es incidir en el dolor", afirma Campos. También se pensaron mucho cómo abordar a las familias o a los representantes legales de cara a la preproducción de este true crime. "No queríamos ser unos que llegaban a Alcàsser para hacer a las familias otro atraco a mano armada".

"También llegamos a un pacto creativo", añade Elías León Siminiani, el segundo autor de este proyecto. "No queríamos voz 'en off' y tampoco expertos. Todas las personas que compadecen fueron testigos directos o formaron parte de lo que sucedió. También es importante poner en valor a la gente que ha decido no aparecer en la serie documental. Hemos intentado siempre entender su razones y eso también nos ha llevado a entender que Alcàsser sigue siendo una herida abierta, además de conocer los límites que no debíamos cruzar a la hora de tratar todo el proceso documental".

Sobre la ausencia de expertos Ramón Campos puntualiza lo siguiente: "El experto siempre va a aportar una mirada subjetiva. El expertismo te lleva el documental a otro lugar, porque al final es una persona que opina igual que yo puedo opinar. Y si yo no opino prefiero no darle la capacidad de opinar a otro".

El material documental que lo cambió todo

El estreno de 'El caso Alcàsser' estaba previsto para finales de 2019. Sin embargo, un giro en los acontecimientos trastocó todos los planes de Netflix y Bambú Producciones. "Descubrimos que Canal Nou había pactado con el Tribunal grabar el juicio de Miguel Ricart. Intentaron emitirlo, pero no les dejaron. Era el material más valioso del caso porque nunca había visto la luz. Estuvimos muchos meses intentando conseguirlo y, cuando lo habíamos dado por perdido e íbamos a emitir la serie, aparecieron las 400 horas del juicio".

Esto obligaba a cambiar todos los planes, pero Netflix aceptó por lo importante que era incluir en esta serie un contenido tan trascendental.

El gran ring de las cadenas generalistas

Por último, los creadores de 'El caso Alcàsser' también han explicado que el documental, como es lógico, incide en la gran lucha en la que entraron las cadenas generalistas para sacar provecho de esta historia, una lucha que, para muchos, puso los cimientos de lo que ahora conocemos como telebasura.

"Era la primera vez de muchas cosas en el año 92. Empezaban las batallas por las audiencias y Alcàsser fue el gran ring en el que las privadas y la pública se peleaban por las audiencias en España. Precisamente esto explica muchos de los excesos que se cometieron entonces", asegura Elías León. "En el año 97 también se daba por primera vez en España un juicio paralelo. Los medios rivalizaban con el ente judicial a la hora de juzgar a una persona y contemplar la valía o no de un instrucción".