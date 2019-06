El vídeo del nuevo alcalde de Ourense gritando y rodeado de botellas de vino

Los Baltar seguirán anclados en la diputación de Ourense. Pero lo hacen con un nuevo socio: el líder de Democracia Ourensana (DO), Gonzalo Jácome, ha sido investido alcalde de la capital a cambio de la diputación para el PP. De esta manera, continúa la dinastía de los Baltar en el gobierno de la provincia.

El nuevo alcalde, sin embargo, no está exento de polémica después de que se popularizara en las redes un vídeo en el que sale quejándose de la mala gestión de sus, ahora, rivales políticos. "Son unos inútiles que están arruinando la provincia con una publicidad que no sirve para nada", dice en el vídeo Jácome.

Acompañado de dos tertulianos y rodeados de botellas de vino, el político habla sobre la visibilidad de las fiestas ourensanas a nivel nacional. "¡El otro día, cojones! Pongo el telediario...y veo un reportaje sobre el Magosto del Bierzo", explica a gritos en el vídeo refiriéndose a la "exclusiva" que les ha quitado esta comarca.

Algunas de las frases de Gonzalo Jácome en su intervención durante el discurso de investidura no han dejado indiferente a nadie. "A mí me gusta mucho aplazar las cosas, procastinar, y realmente no se puede procastinar en política", ha dicho el nuevo regidor.